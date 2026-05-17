Sportbike Most Gara 2: Antonio Torres batte Bruno Ieraci

Antonio Torres regola Bruno Ieraci in Gara 2 del Mondiale Sportbike a Most: seconda vittoria stagionale, primo podio per Triumph.

I primi quattro racchiusi in 7 decimi al culmine di 12 giri tiratissimi. Gira che ti rigira, nel Mondiale Sportbike vige un sostanziale equilibrio con una piacevole alternanza di protagonisti e case costruttrici ai vertici della classifica. In Gara 2 all'Autodrom Most, Antonio Torres è diventato il primo pilota con due vittorie all'attivo, regolando nel finale uno scatenato Bruno Ieraci con David Salvador a completare il podio a scapito di Matteo Vannucci.

BIS DI ANTONIO TORRES

Vincitore della prima, storica gara del Mondiale Sportbike a Portimão , Antonio Torres ha concesso il bis a Most. Alla seconda stagione consecutiva sotto le insegne Team ProDina Kawasaki XCI, il motociclista iberico ha rotto gli indugi nella seconda metà della contesa. Ritrovatosi al comando nel corso del settimo giro, da lì a poco Torres ha ingaggiato un avvincente duello con Bruno Ieraci ed il compagno di squadra David Salvador, appropriandosi del gradino più alto del podio per soli 126 millesimi sul traguardo.

PRIMO PODIO PER TRIUMPH

Con David Salvador sempre più capo-classifica di campionato complice la contemporanea uscita di scena di Jeffrey Buis, rimasto coinvolto con altri quattro piloti in una sfortunata carambola alla partenza, in mezzo alla coppia del Team ProDina Kawasaki XCI si è intromesso con pieno merito e titolo il nostro Bruno Ieraci (CM Triumph Factory Racing). Scattato dalla pole position in virtù del giro più veloce siglato in Gara 1, il Campione italiano in carica di categoria ha lottato da leone, regalando alla casa di Hinckley il primo podio nel Mondiale Sportbike. Niente da fare per il vincitore di Gara 1 Matteo Vannucci, tagliato fuori dai giochi per la vittoria dopo un errore.

GENNAI E BENETTI IN ZONA PUNTI

Favorito dal patatrac all'ultimo giro tra Kas Beekmans e Xavi Artigas, Matteo Vannucci ha concluso quarto seguito da Carter Thompson, in evidenza nonostante un doppio Long Lap Penalty. Il portacolori BrCorse Yamaha ha avuto ragione di Harrison Dessoy e Felix Mulya nella battaglia valevole per il quinto posto. Per quanto concerne gli italiani, oltre a Ieraci e Vannucci da segnalare la presenza in zona punti di Thomas Benetti (14°) preceduto di una posizione da Mirko Gennai (nella gara di casa del team Panattoni BGR Smrz Racing Yamaha). Per il Mondiale Sportbike prossimo appuntamento dal 29 al 31 maggio al Motorland Aragon.

WORLD SPORTBIKE 2026

Most, Classifica Gara 2

Photo Courtesy: Team ProDina

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