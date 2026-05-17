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Supersport Most: La caduta degli dei, la cinese ZXMoto fa doppietta

In Pista
di Paolo Gozzi
domenica, 17 maggio 2026 alle 14:53
Supersport Most: Valentin Debise vince anche gara 2
La Supersport Mondiale parla sempre più cinese: Albert Arenas e Jaume Masia volano via, Valentin Debise ne approfitta e con la doppietta riporta la cinese ZXMoto in piena battaglia per il titolo. Intanto le vittorie sono già cinque, su dieci disputate.
Gara 2 sull'insidioso tracciato di Most ha riservato tanti colpi di scena. Dopo le solite schermaglie in partenza, la prima uscita eccellente è stata quella di Albert Arenas. Il leader iridato è finito a terra dopo un impercettibile contatto con la Ducati di Jaume Masia. La race director ha ritenuta fallosa la manovra di quest'ultimo, che era all'interno e probabilmente neanche si è reso conto. Il classico incidente di gara, ma ormai per i commissari sembra impossibile non metterci ogni volta il becco. Così hanno comminato un long lap penalty a Masia che era quinto nel gruppo di testa ed è rientrato nono. La perdita di tempo però era stata minima, solo due secondi, che l'ex iridato della Moto3 ha cominciato a recuperare a suon di giri veloci. Fin quando non ha perso il controllo vanificando la possibilità di accorciare le distanze dal connazionale.

Oncu non vince mai

La contesa si è decisa all'ultimo giro. Can Oncu ha rotto gli indugi balzando al comando all'ultimo passaggio dalla chicane. Valentin Denise, vecchio marpione, però ha aspettato il turco al varco. Nella parte più veloce la ZXMoto andava meglio della Yamaha R9, il sorpasso vincente è stato veemente ma pulito. Per Can Oncu non c'è stata possibilità di risposta: il turco con Debise sta rivivendo l'incubo '25 di Stefano Manzi. La prima vittoria stagionale si fa attendere.

Bayliss Junior sul podio 

Ad un giro dalla fine, nella solita chicane, sono caduti anche Booth-Amos e Mahias, che erano nel gruppo di testa a contatto coi primi due. Ne ha approfittato Oliver Bayliss, il figlio di Troy, per agguantare il podio che chiude al meglio un periodo abbastanza tormentato. Ottima prestazione anche per Matteo Ferrari, quinto e miglior ducatista. Nella fase finale l'ex iridato MotoE è stato il più veloce in pista. In top ten anche Zaccone, Farioli e Caricasulo, con la seconda ZXMoto. Il ravennate però non ha ancora trovato la stessa ricetta magica dello scatenato Valentin Debise.

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diPaolo Gozzi

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