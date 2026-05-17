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Tragedia nella Coppa Italia Velocità: Dimitri Tempesti perde la vita a Vallelunga

In Pista
di Andrea Periccioli
domenica, 17 maggio 2026 alle 8:01
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La Coppa Italia Velocità 2026 si apre con un fatale evento: Dimitri Tempesti muore a seguito di un incidente registratosi nelle qualifiche del Trofeo RR Cup.
Lutto all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, sede questo weekend del primo appuntamento stagionale della Coppa Italia Velocità. Dimitri Tempesti, impegnato con una BMW M 1000 RR di LBT Squadra Corse, ha perso la vita in seguito ad un rovinoso highside nel corso delle Qualifiche 2 della classe RR Cup, parte integrante del Trofeo Italiano Amatori.

INCIDENTE A VALLELUNGA

L'incidente si è registrato nel tardo pomeriggio di sabato 16 maggio allo scadere della seconda sessione di qualifiche riservata al Trofeo RR Cup, svoltasi dopo una tormentata giornata condizionata dal meteo instabile. Dimitri Tempesti, vincitore over 50 di categoria nella passata stagione, è incappato in un fatale incidente in uscita dalla curva Roma. Il turno è stato immediatamente sospeso con l’esposizione della bandiera rossa.

TRAGEDIA NELLA COPPA ITALIA

Nonostante il soccorso tempestivo del personale medico, Dimitri Tempesti è deceduto a causa dei danni riportati nell’impatto. La FMI (Federazione Motociclistica Italiana) ha diramato un comunicato stampa, stringendosi attorno alla famiglia del cinquantanovenne pilota fiorentino in questo momento di dolore. Una notizia che ha lasciato senza parole l'intero paddock della Coppa Italia Velocità. Al momento di scrivere, non si registrano variazione al programma di gara della domenica.
La redazione di Corsedimoto.com si unisce al cordoglio, porgendo le sue sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a chiunque abbia conosciuto Dimitri.

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