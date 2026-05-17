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Finale al cardiopalma in Moto3: Quiles trionfa a Montmeló, ma quel 'verde' di Carpe...

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 17 maggio 2026 alle 11:35
moto3-fotofinish-gp-catalunya
Maximo Quiles realizza una gara conservativa e attacca sul finale: vittoria in Catalunya e podio tutto spagnolo, italiani scomparsi. Cronaca e classifiche.
La quiete prima della tempesta: possiamo definire così la gara di Maximo Quiles, che aspetta solo gli ultimi giri per sferrare l'attacco. Non definitivo, deve contenere l'assalto di uno scatenato David Munoz, ma il gioco di scie all'ultima curva fa al caso suo ed ecco il trionfo al Montmelo. Secondo è Alvaro Carpe, che ha la meglio sul pilota Intact GP, anche se c'è quel piccolo passaggio sul verde... Poco cambia, visto che parliamo di un podio totalmente spagnolo. Il GP di Catalunya non delude, è sempre battaglia serratissima in Moto3, anche se purtroppo i piloti italiani non sono mai tra i protagonisti, anzi affondano, letteralmente... Ecco com'è andata.

Moto3 Gara 

Il super scatto al via è quello di Uriarte su Munoz, Almansa, il poleman Perrone... Mentre Quiles invece si sposta tutto a sinistra, ampiamente fuori dal gruppo, cercando così di stare "fuori dai guai" e inserirsi in alto. Non ci riesce, ma è comunque nel gruppo di vertice. Lato Italia, non una bella partenza per i nostri: Bertelle scende ai margini della zona punti e Pini precipita quasi in coda, davanti a pochi altri tra cui Carraro. Che pochi giri dopo finirà la sua gara con una caduta... Mentre per il toscano di Leopard la gara si complica ancora di più con un Long Lap per aver causato un contatto. Long Lap anche per il rookie Salmela, mentre in vetta, come sempre in Moto3, è lotta serrata, inizialmente tra otto ragazzi presto in fuga.
Sono soprattutto spagnoli, ma si fanno ben notare anche il malese Danish e il citato argentino Perrone (anche se ricordiamo che è nato e cresciuto in Spagna). A circa metà corsa però attenzione all'esordiente indonesiano Pratama, che recupera il divario dal gruppo di testa e si inserisce nella mischia, cosa che farà anche O'Gorman in seguito. Davanti però ecco l'attacco negli ultimi giri, Quiles a lungo tranquillo prende il comando. Ma deve stare molto attento, è a rischio sanzione per limiti di pista! Finisce a due giri dalla fine la bella gara di Rios, sempre nel gruppo di vertice. Non sarà un finale tranquillo, bisogna attendere l'ultima curva con l'attacco di Munoz, che riceve la pronta risposta di Quiles, e poi il fotofinish, con Carpe che arraffa il 2° posto. Anche se c'è un "misterioso" passaggio sul verde, senza però conseguenze, col podio iberico confermato in quest'ordine.

La classifica di GP 

Moto3 generale 

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