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Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Most

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 17 maggio 2026 alle 17:20
Gara Superbike WorldSBK a Most, round Repubblica Ceca
Mondiale Superbike 2026: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Most
Ducati continua a dominare, la migliore delle altre case è stata Kawasaki in Repubblica Ceca: ecco la situazione generale nel campionato Superbike.
Nicolò Bulega è imbattibile, anche a Most ha conquistato tre vittorie, arrivando a 15 consecutive nel 2026 e a 19 di fila in assoluto. Iker Lecuona ha provato a dargli battaglia e a sconfiggerlo, però non ci è riuscito. Il pilota emiliano continua a guidare la classifica generale SBK a punteggio pieno e viaggia spedito verso la conquista del suo primo titolo mondiale nella categoria, dopo essersi preso quello Supersport nel 2023.
Terzo gradino del podio nelle tre manche e anche nel campionato per Yari Montella, protagonista di un ottimo weekend con la Ducati del Barni Spark Racing Team. Bene anche Lorenzo Baldassarri con la Panigale V4 R del team Go Eleven, due volte quarto oggi e sesto in Gara 1. È quarto nella classifica generale, dove i primi cinque posti sono occupati tutti da piloti ducatisti, la top 5 è chiusa da Sam Lowes.
In questo fine settimana in Repubblica Ceca va sottolineata la grande prestazione della Kawasaki con Garrett Gerloff: quarto in Gara 1, sesto nella Superpole Race e quinto in Gara 2. La Ninja ZX-10RR è stata davvero competitiva a Most, dove invece gli altri marchi hanno fatto un po' più di fatica. Peccato che BMW si sia presentata senza Miguel Oliveira e che abbia perso anche Danilo Petrucci nella prima manche.

Superbike Repubblica Ceca: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Nicolò Bulega 310 punti
  2. Iker Lecuona 215 punti
  3. Yari Montella 121 punti
  4. Lorenzo Baldassarri 107
  5. Sam Lowes 103
  6. Alex Lowes 101
  7. Axel Bassani 86
  8. Miguel Oliveira 85
  9. Alvaro Bautista 81
  10. Garrett Gerloff 68
  11. Andrea Locatelli 68
  12. Alberto Surra 56
  13. Tarran Mackenzie 53
  14. Xavi Vierge 53
  15. Danilo Petrucci 46
  16. Remy Gardner 26
  17. Stefano Manzi 22
  18. Thomas Bridewell 19
  19. Tetsuta Nagashima 7
  20. Michael van der Mark 5
  21. Jonathan Rea 4
  22. Bahattin Sofuoglu 4
  23. Mattia Rato 2
  24. Somkiat Chantra 2
  25. Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Ducati 310 punti
  2. Bimota 129 punti
  3. BMW 97
  4. Yamaha 88
  5. Kawasaki 68
  6. Honda 12

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