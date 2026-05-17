Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Most

Ducati continua a dominare, la migliore delle altre case è stata Kawasaki in Repubblica Ceca: ecco la situazione generale nel campionato Superbike.
Nicolò Bulega
è imbattibile, anche a Most ha conquistato tre vittorie, arrivando a 15 consecutive nel 2026 e a 19 di fila in assoluto. Iker Lecuona ha provato a dargli battaglia e a sconfiggerlo, però non ci è riuscito. Il pilota emiliano continua a guidare la classifica generale SBK a punteggio pieno e viaggia spedito verso la conquista del suo primo titolo mondiale nella categoria, dopo essersi preso quello Supersport nel 2023.
Terzo gradino del podio nelle tre manche e anche nel campionato per Yari Montella, protagonista di un ottimo weekend con la Ducati del Barni Spark Racing Team. Bene anche Lorenzo Baldassarri con la Panigale V4 R del team Go Eleven, due volte quarto oggi e sesto in Gara 1. È quarto nella classifica generale, dove i primi cinque posti sono occupati tutti da piloti ducatisti, la top 5 è chiusa da Sam Lowes.
In questo fine settimana in Repubblica Ceca va sottolineata la grande prestazione della Kawasaki con Garrett Gerloff: quarto in Gara 1, sesto nella Superpole Race e quinto in Gara 2. La Ninja ZX-10RR è stata davvero competitiva a Most, dove invece gli altri marchi hanno fatto un po' più di fatica. Peccato che BMW si sia presentata senza Miguel Oliveira e che abbia perso anche Danilo Petrucci nella prima manche
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Superbike Repubblica Ceca: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI
- Nicolò Bulega 310 punti
- Iker Lecuona 215 punti
- Yari Montella 121 punti
- Lorenzo Baldassarri 107
- Sam Lowes 103
- Alex Lowes 101
- Axel Bassani 86
- Miguel Oliveira 85
- Alvaro Bautista 81
- Garrett Gerloff 68
- Andrea Locatelli 68
- Alberto Surra 56
- Tarran Mackenzie 53
- Xavi Vierge 53
- Danilo Petrucci 46
- Remy Gardner 26
- Stefano Manzi 22
- Thomas Bridewell 19
- Tetsuta Nagashima 7
- Michael van der Mark 5
- Jonathan Rea 4
- Bahattin Sofuoglu 4
- Mattia Rato 2
- Somkiat Chantra 2
- Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI
- Ducati 310 punti
- Bimota 129 punti
- BMW 97
- Yamaha 88
- Kawasaki 68
- Honda 12