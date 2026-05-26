Vialle e Gajser esclusi dalla ripartenza: la regola non chiara che fa discutere la MXGP

Tom Vialle e Tim Gajser fuori dalla ripartenza di Gara 2 in Francia: i motivi toccano una parte non chiara del regolamento.

I regolamenti mondiali a quanto pare sono pieni di "zone grigie", dettagli non molto chiari. Ne abbiamo avuto esempi in MotoGP, l'ultimo in Catalunya , ma anche nel Motocross c'è qualcosa che ha fatto discutere. Tom Vialle e Tim Gajser sono stati esclusi dalla ripartenza in Francia dopo l'incidente con bandiera rossa al via di gara 2, ma per motivi diversi: il primo è segnato semplicemente come non ripartito, il secondo risulta non ammesso per cambio non autorizzato della moto. Una distinzione regolamentare nebulosa che ha creato non poca confusione e ha alimentato molte discussioni dopo il GP a Lacapelle Marival.

Due assenze pesanti

mcnews.com, i motori erano ormai accesi e tutto era proprio per dare nuovamente il via a Gara 2 della Come riporta, i motori erano ormai accesi e tutto era proprio per dare nuovamente il via a Gara 2 della MXGP . Tom Vialle era già fuori dalla corsa, Tim Gajser invece era pronto al cancelletto, quando gli uomini FIM gli si avvicinano e lo invitano a uscire: motori spenti, altro ritardo, poi si parte. Il cinque volte iridato aveva cambiato moto dopo l'incidente con Vialle, ma a quanto pare è tornato tardi. Di qui la classificazione ufficiale che distingue le due assenze alla ripartenza, evidenziando però anche una distinzione regolamentare mai chiarita. Non un ritiro meccanico né una squalifica, ma qualcosa che riguarda la seconda moto a disposizione dei piloti, un'esclusione quindi che ha lasciato perplessi.

Arriveranno presto chiarimenti? Oltre, a questo, c'è anche il lato campionato: entrambi i piloti sono tra i protagonisti della categoria, uno zero in questa circostanza peserà non poco nel corso del campionato. La scalata al vertice della MXGP già si complica: Tim Gajser è 4° a 63 punti di ritardo, Tom Vialle è 5° con un distacco di 67 punti. La stagione Motocross certo è ancora molto lunga, le occasioni per recuperare non mancano, ma quello che stanno facendo vedere Jeffrey Herlings e Lucas Coenen è già "preoccupante" nella battaglia per l'iride!