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Clamoroso: Alessandro Delbianco sarà al via del CIV Superbike a Imola

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 28 maggio 2026 alle 13:31
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Cambia tutto nel CIV Superbike: Alessandro Delbianco correrà a Imola nonostante la concomitanza con il Mondiale Endurance.
La lotta al titolo, sportivamente parlando, del CIV Superbike è salva. Alessandro Delbianco, attuale capo-classifica di campionato, sarà regolamentare presente il prossimo weekend a Imola in sella alla Yamaha R1 del team DMR Racing. Data ormai per certa la sua assenza complice la (sgradita) concomitanza con la 8 ore di Spa-Francorchamps del Mondiale Endurance, il Campione in carica è riuscito a trovare un compromesso per correre nel terzo appuntamento stagionale della top class tricolore.

DELBIANCO PUNTA SUL CIV SUPERBIKE

Senza alcun preavviso, in data odierna il team ELF Marc VDS Racing Team/KM99 Yamaha del FIM EWC ha annunciato che Alessandro Delbianco non prenderà parte alla 8 ore di Spa-Francorchamps, confermando contestualmente la promozione del "quarto pilota" Bo Bendsneyder accanto ai titolari Florian Marino e Randy De Puniet. Un cambio di programma fortemente caldeggiato dallo stesso DB52, il quale di comune accordo con Yamaha e KM99 potrà concentrarsi sul CIV Superbike per difendere la personale leadership di campionato.

SFIDA TRICOLORE... SALVA

“Venire a Imola? Il pensierino ce l’ho fatto. Purtroppo gli accordi sono già stati presi. Non credo che possano succedere miracoli", aveva commentato con disappunto l'originario di Rimini dopo la trionfale Gara 2 vissuta al Mugello. Ritrovarsi senza il capo-classifica di campionato, nonché Campione in carica, sarebbe stato un colossale danno d'immagine per il CIV Superbike. Per il bene della top class tricolore, con una notizia oggettivamente inaspettata, alla fine il vincitore di 3 delle prime 4 gare correrà a Imola. Sul tracciato del Santerno dove lo scorso mese di settembre si assicurò il suo primo titolo italiano in carriera, Alessandro Delbianco si presenterà con 29 punti di vantaggio su Michele Pirro (Garage 51 Racing Team by DTO Ducati), 35 nei confronti di Gabriele Giannini (Scuderia Improve by Firenze Motor Honda). Quanto al secondo scontro di date tra CIV (Cremona) e Mondiale Endurance (Bol d'Or), se ne riparlerà più avanti...

CONCOMITANZA CON L'ENDURANCE

Questa (gradita) novità non dovrebbe riguardare tuttavia Christian Gamarino (pilota ufficiale Kawasaki nel FIM EWC) e Kevin Manfredi (portacolori RAC 41 Honda nella classe Superstock). Oltre a Delbianco, ad Imola ritroveremo certamente anche Gabriele Giannini. Da tempo, l'ex protagonista del National Trophy aveva deciso di dare priorità al CIV Superbike a scapito dell'impegno parallelo con Honda No Limits nelle competizioni motociclistiche di durata...

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