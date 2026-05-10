Alessandro Delbianco mago della pioggia nel CIV Superbike al Mugello

Alessandro Delbianco fa la voce grossa sul bagnato in Gara 2 del CIV Superbike al Mugello, niente da fare per Kevin Manfredi.

L'occasione si è presentata, Alessandro Delbianco non se l'è lasciata sfuggire. Quando conta la sensibilità di guida, nel CIV Superbike non ci sono storie. Il portacolori DMR Racing Yamaha ha conquistato la vittoria in Gara 2 all'Autodromo Internazionale del Mugello, monopolizzando la scena sull'asfalto reso insidioso dalla pioggia. In queste condizioni, il Campione in carica ha fatto una netta differenza sul resto del gruppo, rifilando quasi 10" ai suoi più diretti inseguitori.

DOMINIO DI DELBIANCO

I valori in campo del CIV Superbike sono stati ulteriormente rivoluzionati dallo zampino di Giove Pluvio sul tracciato di Scarperia e San Piero. Costretto a correre sulla difensiva ieri pagando la supremazia Ducati (vittoriosa con Michele Pirro), in questa seconda manche Alessandro Delbianco non ha esitato a mettere in chiaro le sue intenzioni sin dallo spegnimento dei semafori. Dopo essersi ritrovato secondo nelle prime curve, "DB52" ha ingaggiato un bel duello con un Kevin Manfredi in stato di grazia per poi cambiare passo nella seconda parte di gara. Portatosi definitivamente al comando delle operazioni nel corso del quinto giro, da quel momento in avanti il pilota Yamaha si è involato verso la terza affermazione stagionale, la 18esima in carriera nel CIV Superbike.

SORPRESE NEL CIV SUPERBIKE

Con Michele Pirro e Gabriele Giannini rispettivamente quarto e quinto, di fatto mai in corsa per la vittoria, Kevin Manfredi ha festeggiato il primo podio con la Ducati V4 di Atomico Racing. Da sempre velocissimo su pista bagnata, il motociclista spezzino è riuscito a tenere testa per qualche passaggio, ma nulla ha potuto nei confronti di uno scatenato Delbianco. In un podio multi-marca c'è spazio anche per la BMW, l'unica tra le case costruttrici impegnate nel CIV Superbike a non aver ancora centrato questo traguardo prima di Gara 2. Il merito è di Christian Gamarino, superlativo terzo con i colori Sisma Racing, con la casa dell'Elica che ben figura in piena top-10 anche con il debuttante Emanuele Pusceddu (buon 7°) e Riccardo Russo (9° dietro Alessio Finello).

PROSSIMO APPUNTAMENTO A IMOLA

Christian Gamarino ha approfittato dell'uscita di scena di Samuele Cavalieri, scivolato all'ultimo giro vanificando un potenziale terzo posto. Non è andata tanto meglio ad altri Ducatisti attesi protagonisti. Se il mattatore di Gara 1 Michele Pirro (ora distante 29 lunghezze da Alessandro Delbianco nella generale) ha salvato il salvabile rimediando ad una partenza dimenticabile, un irriconoscibile Davide Stirpe non è andato oltre il diciassettesimo posto. Il grande deluso risponde al nome di Michael Ruben Rinaldi, costretto all'ennesimo ritiro per una serie di inconvenienti alla propria B-Max Ducati. In una contesa che ha riportato nelle posizioni che contano Luca Vitali (6° con una Aprilia a conduzione familiare ), per il CIV Superbike l'appuntamento è rimandato a Imola dal 5 al 7 giugno prossimi. Un weekend dove non saranno presenti alcuni abituali protagonisti, a cominciare dai primi 3 classificati di questa Gara 2 (Delbianco su tutti...), complice la concomitanza con la 8 ore di Spa-Francorchamps del Mondiale Endurance moto.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Mugello, Classifica Gara 2

Photo Courtesy: Dani Guazzetti

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