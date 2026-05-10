Impresa Ogura a Le Mans: primo podio MotoGP nella festa Aprilia e riaccende il Sol Levante

Ai Ogura conquista il primo podio in MotoGP a Le Mans. Il giapponese di Trackhouse Aprilia continua a scrivere la storia.

Ai Ogura aveva messo a referto un ottimo inizio di campionato, ma mai abbastanza per giocarsi davvero quel podio MotoGP che sembrava sfuggire. Fino a questa domenica sul Circuito Bugatti di Le Mans, nuovo regno Aprilia con una top 3 storica grazie al 3° posto del pilota #79 di Si era avvicinato alla zona podio già all'inizio dell'anno scorso, prima dell'infortunio. Anche quest'annoaveva messo a referto un ottimo inizio di campionato, ma mai abbastanza per giocarsi davvero quel podio MotoGP che sembrava sfuggire. Fino a questa domenica sul Circuito Bugatti di Le Mans, nuovo regno Aprilia con una top 3 storica grazie al 3° posto del pilota #79 di Trackhouse Racing . Ne è passato parecchio di tempo dall'ultimo podio giapponese in classe regina: dobbiamo tornare al GP di Valencia 2012 con Katsuyuki Nakasuga! Non solo storia nel Motomondiale: si tratta infatti del primo podio MotoGP per un pilota ex Asia Talent Cup (ora Moto4 Asia Cup). E adesso ci sono i ragazzi del team factory nel mirino, anche se sempre con i piedi per terra.

Ai Ogura, la storia continua

"Volevamo questo podio. Non c'è molto da dire, sono felicissimo!" Come sempre di poche parole, ma il largo sorriso sul suo volto dice tutto. Ai Ogura però non risparmia una battuta. "La gara è 27 giri, bene che il passo sia arrivato anche se tardi!" ha dichiarato durante la conferenza stampa post GP. C'è anche la storia da ricordare, come citato in precedenza. "I piloti giapponesi hanno preso una buona direzione" è il commento. "Se questo podio è una spinta per loro, è un bene anche per me". S'era ormai assicurato da tempo i galloni di nuova speranza del Sol Levante, e da anni ormai è molto di più di una speranza.

Passo dopo passo, è stato capace di scrivere già la storia. In Moto3 ha iniziato da subito a far vedere segnali molto positivi con un podio al primo anno e la lotta per l'iride alla seconda stagione. In Moto2 è arrivata la storica corona iridata, la prima per il Giappone nella nuova categoria che ha sostituito la storica 250cc, in cui l'ultimo precedente era Hiroshi Aoyama, nel cui team ha corso per anni. Adesso il passo avanti al secondo anno in MotoGP, il primo agognato podio nel giorno di gloria di Aprilia, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza sia col team factory che col team satellite. Ora il prossimo passo è la vittoria? "Una gara alla volta, vediamo come va" è la risposta.