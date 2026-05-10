Deludente ritiro nella gara MotoGP a Le Mans: il pilota piemontese ha commentato la scivolata spiegando di non aver sbagliato nulla di particolare.

Il team Ducati Lenovo ha concluso con 0 punti la domenica del Gran Premio di Francia 2026. Se Marc Marquez non ha potuto correre perché finito in sala operatoria per un doppio intervento spalla destra-piede destro, invece Francesco Bagnaia si è ritirato in seguito a una caduta in curva 3 al sedicesimo giro. Si trovava in seconda posizione e improvvisamente è scivolato, vanificando la possibilità di conquistare un buon risultato. Dopo il secondo posto nella Sprint, ci teneva a fare bene anche nella gara lunga.

Subito dopo la caduta non ha nascosto il suo nervosismo, sfogato anche nel momento del rientro al box Ducati. Pensava di potersi giocare il podio e, invece, ha concluso la giornata con un deludente ritiro. Nel prossimo weekend la MotoGP farà tappa a Barcellona, dove ci sarà l'occasione di confermare quanto di buono visto a Le Mans e di migliorare ulteriormente.

MotoGP Francia: Bagnaia mastica amaro

Anche se l'esito della gara non è stato quello che immaginava, Pecco a Sky Sport MotoGP ha sottolineato anche gli aspetti positivi del Gran Premio di Francia: "Finalmente questo è stato un weekend in cui abbiamo potuto essere veloci dall'inizio. Abbiamo lavorato bene e siamo migliorati tanto. Oggi in gara c'eravamo: nonostante la tanta fatica che stiamo facendo nelle partenze, mi ero rifatto sotto. Poi purtroppo abbiamo avuto un piccolo inconveniente, giro dopo giro stavo perdendo confidenza sull'avantreno nel tentativo di mantenere lo stesso passo. Può succedere, cercheremo di lavorarci. Sappiamo perché sono caduto, non c'è stato nessun errore umano. È lo stesso problema di Jerez".

La perdita di confidenza è avvenuta negli ultimi sette giri, più o meno. Purtroppo peggiorava e non riuscivo a entrare in curva come avrei voluto. Comunque sappiamo perché sono scivolato e questo ci aiuta molto. Metterei più il focus sul fatto che siamo riusciti ad essere veloci, anche se mi brucia molto dentro. Oggi c'eravamo, ero dietro a Bez e riuscivo a gestire abbastanza bene tutto". Lo stesso inconveniente tecnico all'anteriore che lo aveva portato al ritiro a Jerez si è ripresentato a Le Mans, anche se Bagnaia non ha voluto specificare di cosa si sia trattato esattamente (freni?): "".

Il team Ducati Lenovo dovrà impegnarsi per evitare che il problema si ripresenti. Bagnaia appare ottimista in vista del Gran Premio di Catalunya del prossimo weekend: "Ho piena fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti. Sono sicuro che arriveremo a Barcellona avendo fatto un bel passo in avanti rispetto al test e spero che riusciremo a farne ulteriore per metterci alla pari o meglio di Aprilia".

A Barcellona sarà l'unico pilota rosso, dato che Marquez sarà assente ed è già stato annunciato che non ci sarà un sostituto. Dovrà cercare di fare del proprio meglio per contrastare i piloti Aprilia e magari tornare sul gradino più alto del podio.