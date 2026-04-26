Pecco Bagnaia, un "misterioso" inconveniente causa il ritiro a Jerez: cosa è successo?

Ritiro provocato da qualcosa da chiarire per Bagnaia, che non si è potuto sbilanciare molto nelle interviste post-gara a Jerez: test importante lunedì per migliorare.

Dopo il secondo gradino del podio nella sprint race, Francesco Bagnaia non ha neppure terminato la gara lunga del Gran Premio di Spagna 2026 MotoGP. Al 13° giro, mentre si trovava in top 10, è finito lungo e ha rallentato vistosamente per poi rientrare al box. C'è stato un problema alla sua Ducati Desmosedici GP26, però non sono emersi dettagli. Da alcune immagini live sembrava che la gomma anteriore fosse un po' sgonfia. In ogni caso, grande delusione per il tre volte campione del mondo, che spera di poter sfruttare il test di lunedì per poter compiere dei passi in avanti ed essere maggiormente competitivo nei prossimi gran premi.

MotoGP Jerez, Gara: le parole di Pecco Bagnaia

A Sky Sport MotoGP gli è stato chiesto se il problema abbia riguardato una cosa tra gomma, impianto frenante e cerchio: "Sì - ha risposto Pecco - Il team sta lavorando, guardando tutto. C'è stato un inconveniente tecnico all'anteriore, siamo piuttosto sicuri che difficilmente potrà succedere di nuovo. Speriamo che venga risolto per domani".

Bagnaia ha spiegato anche quali sono state le sue sensazioni alla guida della Ducati prima di doversi ritirare in gara: "A parte la partenza, che non è andata bene, mi trovavo abbastanza più comodo rispetto a sabato. Riuscivo a staccare forte, ho superato diversi piloti e come passo non ero male, finché l'inconveniente non è andato a peggiorare. Già in partenza non ero al massimo, faticavo, ma più andavo avanti e più peggioravo, finché mi sono dovuto fermare. Comunque mi ero trovato abbastanza bene, riuscivo a far girare la moto un po' meglio, anche se il problema rimane lo stesso: se vuoi fare una certa velocità di percorrenza, devi forzare tanto l'anteriore. Però penso che un piccolo passo in avanti lo abbiamo fatto oggi e nel test ci lavoreremo parecchio".

Ducati, l'importanza del test di lunedì

Pecco ha confermato che il test di lunedì sarà fondamentale per lavorare e progredire, guardando anche a quello che è stato fatto in altri box: "Il team Gresini ha lavorato molto bene nella pausa, cercheremo di provare delle loro soluzioni, fondamentali per la prestazione di Alex, forte da subito a Jerez. Poi Ducati ha portato un po' di lavoro su qualcosa che potrà aiutarci".

Infine, il pilota Ducati Lenovo ha ribadito cosa non sta funzionando con la sua Desmosedici GP26: "Il problema generale di quest'anno è l'inerzia, la spinta che abbiamo quando portiamo velocità in curva. Non riesci a far girare la moto finché non la forzi tanto. Con la gomma nuova va un po' meglio, ma appena c'è un calo diventa davvero tosta guidare".