MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Pecco Bagnaia, un "misterioso" inconveniente causa il ritiro a Jerez: cosa è successo?

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 26 aprile 2026 alle 16:35
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Jerez
MotoGP, Pecco Bagnaia: un misterioso inconveniente dietro il ritiro a Jerez
Ritiro provocato da qualcosa da chiarire per Bagnaia, che non si è potuto sbilanciare molto nelle interviste post-gara a Jerez: test importante lunedì per migliorare.
Dopo il secondo gradino del podio nella sprint race, Francesco Bagnaia non ha neppure terminato la gara lunga del Gran Premio di Spagna 2026 MotoGP. Al 13° giro, mentre si trovava in top 10, è finito lungo e ha rallentato vistosamente per poi rientrare al box. C'è stato un problema alla sua Ducati Desmosedici GP26, però non sono emersi dettagli. Da alcune immagini live sembrava che la gomma anteriore fosse un po' sgonfia. In ogni caso, grande delusione per il tre volte campione del mondo, che spera di poter sfruttare il test di lunedì per poter compiere dei passi in avanti ed essere maggiormente competitivo nei prossimi gran premi.

MotoGP Jerez, Gara: le parole di Pecco Bagnaia

A Sky Sport MotoGP gli è stato chiesto se il problema abbia riguardato una cosa tra gomma, impianto frenante e cerchio: " - ha risposto Pecco - Il team sta lavorando, guardando tutto. C'è stato un inconveniente tecnico all'anteriore, siamo piuttosto sicuri che difficilmente potrà succedere di nuovo. Speriamo che venga risolto per domani".
Bagnaia ha spiegato anche quali sono state le sue sensazioni alla guida della Ducati prima di doversi ritirare in gara: "A parte la partenza, che non è andata bene, mi trovavo abbastanza più comodo rispetto a sabato. Riuscivo a staccare forte, ho superato diversi piloti e come passo non ero male, finché l'inconveniente non è andato a peggiorare. Già in partenza non ero al massimo, faticavo, ma più andavo avanti e più peggioravo, finché mi sono dovuto fermare. Comunque mi ero trovato abbastanza bene, riuscivo a far girare la moto un po' meglio, anche se il problema rimane lo stesso: se vuoi fare una certa velocità di percorrenza, devi forzare tanto l'anteriore. Però penso che un piccolo passo in avanti lo abbiamo fatto oggi e nel test ci lavoreremo parecchio".

Ducati, l'importanza del test di lunedì

Pecco ha confermato che il test di lunedì sarà fondamentale per lavorare e progredire, guardando anche a quello che è stato fatto in altri box: "Il team Gresini ha lavorato molto bene nella pausa, cercheremo di provare delle loro soluzioni, fondamentali per la prestazione di Alex, forte da subito a Jerez. Poi Ducati ha portato un po' di lavoro su qualcosa che potrà aiutarci".
Infine, il pilota Ducati Lenovo ha ribadito cosa non sta funzionando con la sua Desmosedici GP26: "Il problema generale di quest'anno è l'inerzia, la spinta che abbiamo quando portiamo velocità in curva. Non riesci a far girare la moto finché non la forzi tanto. Con la gomma nuova va un po' meglio, ma appena c'è un calo diventa davvero tosta guidare".

Leggi anche

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordoGP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo
GP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo JerezGP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Jerez
Pecco Bagnaia

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP sul podio della gara a Jerez, Spagna
MotoGP

L'errore pre-gara e la richiesta di aiuto a Ducati: Di Giannantonio svela i retroscena

26 aprile 2026
Gara MotoGP a Jerez, GP Spagna
MotoGP

GP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Jerez

26 aprile 2026
Marc Marquez e Alex nella gara MotoGP a Jerez, Spagna
MotoGP

Gara MotoGP Jerez: Marc sbaglia, Alex Marquez detta legge e anche Aprilia può sorridere

26 aprile 2026

Altre notizie

Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP sul podio della gara a Jerez, Spagna

L'errore pre-gara e la richiesta di aiuto a Ducati: Di Giannantonio svela i retroscena

MotoGP
AN3I1322 copia_result

CIV Superbike Misano: doppietta di Alessandro Delbianco e Yamaha

In Pista
Gara MotoGP a Jerez, GP Spagna

GP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Jerez

MotoGP
Marc Marquez e Alex nella gara MotoGP a Jerez, Spagna

Gara MotoGP Jerez: Marc sbaglia, Alex Marquez detta legge e anche Aprilia può sorridere

MotoGP
agius-moto2-gp-jerez

Moto2 Jerez: Agius trionfo da manuale, top 10 per Vietti e Arbolino

In Pista

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Mercato piloti: Diggia mette sotto scacco Ducati e VR46

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

MotoGP
Circuito di Jerez MotoGP

MotoGP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Jerez

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

Qualifiche MotoGP Jerez: Marquez strappa la pole a Zarco, 4° Bezzecchi

MotoGP
alex-marquez-motogp-jerez

GP Jerez, risultati Warm Up: i Marquez dettano il passo, gli orari delle gare

MotoGP

Loading