MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

GP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Jerez

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 26 aprile 2026 alle 15:08
Gara MotoGP a Jerez, GP Spagna
MotoGP Spagna 2026: classifica piloti aggiornata dopo la gara a Jerez
Marc cade, Alex Marquez trionfa e anche Bezzecchi va sul podio: come cambia la situazione nel Mondiale MotoGP.
Le prove di venerdì avevano dato un messaggio chiaro: Alex Marquez era il più forte a Jerez de la Frontera. Proprio il pilota del team BK8 Gresini ha trionfato nella gara lunga di oggi, riscattando la caduta avvenuta sul bagnato nella sprint race. Una volta sbarazzatosi di Marco Bezzecchi e del fratello Marc, ha preso la leadership e l'ha tenuta fino alla fine senza mai rendersi attaccabile. Gestione perfetta del due volte iridato, che ha sfruttato la sua superiorità sugli avversari in questa domenica di MotoGP.
Sul podio con Alex anche Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il pilota Aprilia rimane leader della classifica generale, con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, quarto al traguardo davanti alle RS-GP26 Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. La casa di Noale, sempre in vetta alla classifica costruttori, può essere soddisfatta di com'è andata oggi: quella di Jerez non era stata una pista molto amica in passato. Nella Sprint c'era stato anche il doppio ritiro di Bezzecchi e Martin, quindi i risultati odierni rappresentano una rivincita.
Certamente deluso il team Ducati Lenovo, che ha perso entrambi i piloti: Marc Marquez per una caduta al secondo giro e Pecco Bagnaia per un problema avvertito al tredicesimo giro. Il campione in carica è quinto nel Mondiale con 44 punti di ritardo da Bez, dietro a un Pedro Acosta a sua volta deluso per il decimo posto di oggi. Non è stato neppure il migliore pilota KTM, visto che Enea Bastianini è giunto ottavo al traguardo con la RC16 del team Tech3.

Le nuove classifiche piloti e costruttori: la situazione nel Mondiale MotoGP

CLASSIFICA PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 101 punti
  2. Jorge Martin 90 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 71 punti
  4. Pedro Acosta 66
  5. Marc Marquez 57
  6. Raul Fernandez 54
  7. Alex Marquez 53
  8. Ai Ogura 48
  9. Pecco Bagnaia 34
  10. Enea Bastianini 30
  11. Brad Binder 28
  12. Luca Marini 27
  13. Franco Morbidelli 25
  14. Johann Zarco 24
  15. Fermin Aldeguer 20
  16. Fabio Quartararo 11
  17. Diogo Moreira 9
  18. Joan Mir 4
  19. Alex Rins 3
  20. Toprak Razgatlioglu 1
  21. Jack Miller 0
  22. Maverick Vinales 0
  23. Michele Pirro 0
  24. Augusto Fernandez 0
  25. Lorenzo Savadori 0
CLASSIFICA COSTRUTTORI
  1. Aprilia 125 punti
  2. Ducati 106 punti
  3. KTM 79
  4. Honda 39
  5. Yamaha 14

Leggi anche

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordoGP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo
Toprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalitàToprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalità
"In Testa": su Amazon è acquistabile l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP sul podio della gara a Jerez, Spagna
MotoGP

L'errore pre-gara e la richiesta di aiuto a Ducati: Di Giannantonio svela i retroscena

26 aprile 2026
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Jerez
MotoGP

Pecco Bagnaia, un "misterioso" inconveniente causa il ritiro a Jerez: cosa è successo?

26 aprile 2026
Marc Marquez e Alex nella gara MotoGP a Jerez, Spagna
MotoGP

Gara MotoGP Jerez: Marc sbaglia, Alex Marquez detta legge e anche Aprilia può sorridere

26 aprile 2026

Altre notizie

Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP sul podio della gara a Jerez, Spagna

L'errore pre-gara e la richiesta di aiuto a Ducati: Di Giannantonio svela i retroscena

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Jerez

Pecco Bagnaia, un "misterioso" inconveniente causa il ritiro a Jerez: cosa è successo?

MotoGP
AN3I1322 copia_result

CIV Superbike Misano: doppietta di Alessandro Delbianco e Yamaha

In Pista
Marc Marquez e Alex nella gara MotoGP a Jerez, Spagna

Gara MotoGP Jerez: Marc sbaglia, Alex Marquez detta legge e anche Aprilia può sorridere

MotoGP
agius-moto2-gp-jerez

Moto2 Jerez: Agius trionfo da manuale, top 10 per Vietti e Arbolino

In Pista

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Mercato piloti: Diggia mette sotto scacco Ducati e VR46

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

MotoGP
Circuito di Jerez MotoGP

MotoGP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Jerez

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

Qualifiche MotoGP Jerez: Marquez strappa la pole a Zarco, 4° Bezzecchi

MotoGP
alex-marquez-motogp-jerez

GP Jerez, risultati Warm Up: i Marquez dettano il passo, gli orari delle gare

MotoGP

Loading