Marc cade, Alex Marquez trionfa e anche Bezzecchi va sul podio: come cambia la situazione nel Mondiale MotoGP.

Le prove di venerdì avevano dato un messaggio chiaro: Alex Marquez era il più forte a Jerez de la Frontera. Proprio il pilota del team BK8 Gresini ha trionfato nella gara lunga di oggi , riscattando la caduta avvenuta sul bagnato nella sprint race. Una volta sbarazzatosi di Marco Bezzecchi e del fratello Marc, ha preso la leadership e l'ha tenuta fino alla fine senza mai rendersi attaccabile. Gestione perfetta del due volte iridato, che ha sfruttato la sua superiorità sugli avversari in questa domenica di MotoGP.

Sul podio con Alex anche Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il pilota Aprilia rimane leader della classifica generale, con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, quarto al traguardo davanti alle RS-GP26 Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. La casa di Noale, sempre in vetta alla classifica costruttori, può essere soddisfatta di com'è andata oggi: quella di Jerez non era stata una pista molto amica in passato. Nella Sprint c'era stato anche il doppio ritiro di Bezzecchi e Martin, quindi i risultati odierni rappresentano una rivincita.

Certamente deluso il team Ducati Lenovo, che ha perso entrambi i piloti: Marc Marquez per una caduta al secondo giro e Pecco Bagnaia per un problema avvertito al tredicesimo giro. Il campione in carica è quinto nel Mondiale con 44 punti di ritardo da Bez, dietro a un Pedro Acosta a sua volta deluso per il decimo posto di oggi. Non è stato neppure il migliore pilota KTM, visto che Enea Bastianini è giunto ottavo al traguardo con la RC16 del team Tech3.

Le nuove classifiche piloti e costruttori: la situazione nel Mondiale MotoGP

CLASSIFICA PILOTI

Marco Bezzecchi 101 punti Jorge Martin 90 punti Fabio Di Giannantonio 71 punti Pedro Acosta 66 Marc Marquez 57 Raul Fernandez 54 Alex Marquez 53 Ai Ogura 48 Pecco Bagnaia 34 Enea Bastianini 30 Brad Binder 28 Luca Marini 27 Franco Morbidelli 25 Johann Zarco 24 Fermin Aldeguer 20 Fabio Quartararo 11 Diogo Moreira 9 Joan Mir 4 Alex Rins 3 Toprak Razgatlioglu 1 Jack Miller 0 Maverick Vinales 0 Michele Pirro 0 Augusto Fernandez 0 Lorenzo Savadori 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Aprilia 125 punti Ducati 106 punti KTM 79 Honda 39 Yamaha 14