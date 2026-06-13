Sportbike Misano Gara 1: Ieraci beffa tutti, bis Italia con Bianchi

Italia al top nel Mondiale Sportbike : Ieraci trionfa in Gara 1 a Misano, doppietta tricolore con Bianchi secondo da wild card.

Nove gare finora andate in archivio, otto (!) differenti vincitori. L'alternanza di protagonisti sul gradino più alto del podio della Sportbike, la neonata classe d'accesso al circus del Mondiale Superbike, prosegue anche al Misano World Circuit. Bruno Ieraci si è assicurato la vittoria in Gara 1 sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli. Un successo importante per il due volte Campione italiano, il primo in carriera nel WorldSPB con la Triumph Daytona 660 del team CM Triumph Factory Racing, in una giornata di festa per il motociclismo italiano con l'1-2 sul podio completato da un sorprendente Filippo Bianchi.

IERACI FA GLI ONORI DI CASA

In una Gara 1 che ha offerto dodici giri tiratissimi ed un gruppo compatto di sette piloti a contendersi il primato, per Bruno Ieraci questa vittoria è arrivata al culmine di una prestazione esaltante. Autore di un'ottima partenza dalla quinta casella, l'originario di Giulianova ha guadagnato il comando alla fine del primo giro. Da quel momento in avanti, è riuscito a rispondere colpo-su-colpo agli assalti di David Salvador, l'unico in grado di mettergli le ruote avanti per tutto l'arco della contesa, guadagnando nel finale quel vantaggio che gli ha permesso di tornare ad imporsi a Misano a distanza di tre anni dalla doppietta da wild card nell'ormai defunta Supersport 300. Con grinta e determinazione affermandosi come l'ottavo differente vincitore stagionale dopo Antonio Torres (5° sul traguardo), Loris Veneman (14°), Jeffrey Buis (9°), Ferre Fleerackers (18°), Matteo Vannucci (26°), David Salvador (4°) e Xavi Artigas (7°).

GRAND'ITALIA A MISANO

Con Bruno Ieraci che consegna a Triumph la prima storica affermazione nel WorldSPB, alle sue spalle a prendersi la scena è stato uno scatenato Filippo Bianchi. Presentatosi al via dell'appuntamento di Misano con la Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità con la quale disputa abitualmente il CIV Sportbike, il pilota toscano ha dato seguito al secondo tempo siglato ieri in Superpole , beffando in volata Carter Thompson (buon 3° con la nuova Yamaha R7 del Team Br Corse) per il secondo posto. Sempre per quanto concerne i nostri portabandiera, Elia Bartolini ha concluso settimo con la seconda Triumph di CM Racing, dovendo tuttavia cedere la posizione a Xavi Artigas causa track limits all'ultimo giro. Rammarico per Matteo Vannucci, scivolato nel corso del secondo giro quando si trovava in piena bagarre per la vittoria. Niente da fare neppure per Marco Gaggi, anche lui caduto a vantaggio di Thomas Benetti (10°) e Mirko Gennai (15°).

CLASSIFICA CORTA

In un podio multi-marca con rappresentate Triumph, Aprilia e Yamaha, non trova spazio Kawasaki. David Salvador resta al comando della classifica, costretto ad accontentarsi del quarto posto, vincendo il derby con Antonio Torres. DS38 conserva la leadership di campionato con 15 punti di vantaggio rispetto al compagno di squadra, con la coppia del Team Prodina Kawasaki XCI favorita dalla penalità di due posizioni inflitta a Carter Thompson (4° effettivo sul traguardo) per track limits all'ultimo giro. Il portacolori PHR Performance Triumph avrà l'opportunità di riscattarsi domani in Gara 2. Dove scatterà dalla pole in virtù del giro più veloce.

WORLD SPORTBIKE 2026

Misano, Classifica Gara 1

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