Superbike, Nicolò Bulega: la profezia di Toprak Razgatlioglu si è già avverata

Nicolò Bulega imbattibile quest'anno in Superbike, Toprak Razgatlioglu l'aveva già annunciato... Ducati osserva e la MotoGP lo attende.

"Penso che l'anno prossimo si annoierà, perché credo che dovrà lottare solo in alcune gare". Toprak Razgatlioglu profetizzava così di Nicolò Bulega a . Toprak Razgatlioglu profetizzava così di Nicolò Bulega a fine 2025 , quando aveva appena vinto il terzo iride Superbike ed già pronto per la sfida MotoGP. Una profezia che si è già avverata, visto che l'italiano di Aruba Ducati procede inarrestabile: dall'Australia non ha sbagliato un colpo, inanellando solo vittorie tra Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Il miglior biglietto da visita per il ritorno nel Motomondiale di cui si vocifera tanto, e forse la conferma ufficiale non è troppo lontana... Intanto Bulega ha dominato anche oggi la prima gara a Misano, raggiungendo Marco Melandri coi suoi 75 podi (l'italiano che ne aveva di più) e infrangendo un tabù: fino ad oggi aveva vinto solo una volta su questo tracciato, Gara 1 Supersport nel 2023, mentre in SBK aveva ottenuto solo secondi posti, sempre dietro a Toprak Razgatlioglu.

Bulega sa solo vincere in Superbike

"Non sono partito bene, Iker [Lecuona] ha fatto meglio di me" ha dichiarato Nicolò Bulega dopo Gara 1. "Ma mi sono preparato e dopo qualche curva sono riuscito a superarlo. Volevo farlo alla curva 4, ma sono riuscito a prepararmi bene alla 6 e sono uscito molto meglio. Ho pensato poi a impostare il mio passo, avevo un ottimo feeling con la moto ed è stato davvero bello essere davanti a Misano, davanti a tutti i tifosi italiani". Ha solo vinto quest'anno, ma si domanda mai se e quando finirà la sua incredibile sequenza? "Prima o poi finirà, ma sono pronto. È impossibile vincere tutte le gare" è la risposta del capoclassifica e dominatore Superbike. "Arriverà il momento in cui mi batteranno, non sarà una cosa drammatica. Per il momento ci godiamo il momento, soprattutto a Misano, dove avevo vinto solo una volta in Supersport". Soprattutto davanti ai vertici Ducati, tutti presenti per assistere al "futuro del Motomondiale".

Razgatlioglu lo attende in MotoGP

"Ho corso per due anni assieme a lui, è un pilota veloce" aveva infatti Toprak Razgatlioglu sull'ex rivale Nicolò Bulega "Spero arrivi in MotoGP, se la merita. Non sappiamo in che team [si parla di VR46, ma non è ancora certo, ndr], ma spero per lui in Ducati, e ci saranno anche le gomme Pirelli. Potrebbe ottenere risultati speciali". Viste le voci sempre più insistenti, diventa un argomento di conversazione anche con l'ex Superbike. Dalle derivate di serie alla rinnovata sfida nel Motomondiale? L'ultima occasione per parlarne è capitata nello scorso appuntamento al Balaton Park, pista che Toprak Razgatlioglu conosceva già bene per via dei trascorsi nel WorldSBK.aveva infatti Toprak Razgatlioglu sull'ex rivale Nicolò Bulega alla vigilia delle prime prove in Ungheria