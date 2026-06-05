Toprak Razgatlioglu pronto per la sfida magiara, stavolta in sella alla Yamaha MotoGP. Non manca un obiettivo interessante per questo GP.

Può essere proprio il rookie ex SBK la speranza Yamaha al Balaton Park? Toprak Razgatlioglu certo non fa pronostici eclatanti, prima vuole vedere la situazione con la MotoGP, ma il tracciato gli piace e c'è un pizzico di ottimismo dopo i passi avanti compiuti lo scorso weekend nel GP d'Italia . Ha chiuso appena fuori dai punti, secondo miglior pilota Yamaha dietro a Miller, mentre Quartararo ha chiuso 18° e depresso, e Rins s'è ritirato. Sarà una sfida tutta da seguire.

Toprak Razgatlioglu ambizioso: "Sarebbe un risultato incredibile!"

"Questa pista mi piace molto: piccola, stop&go... Una pista adatta al mio stile. Ai piloti MotoGP non piace" ha dichiarato Toprak Razgatlioglu a motogp.com alla vigilia delle prime prove al Balaton Park. "Con la Superbike era tutto perfetto, vedremo con la MotoGP, potrebbe essere un po' più difficile. Speriamo di ottenere un risultato speciale". Sottolinea anche che "Tutti i piloti Yamaha stanno dando oltre il 100%, tutti cercano il miglior risultato possibile". Il suo obiettivo per questo GP Ungheria è ambizioso. "Spero di vedere la top 10, per me sarebbe un risultato incredibile!"

"Bulega? Si merita la MotoGP"

Non manca anche un commento sulle voci di mercato riguardanti Nicolò Bulega, suo ex rivale in Superbike dato in arrivo in MotoGP con Ducati ed il team VR46. Per il momento però non c'è nessuna conferma in merito, lavori in corso, come per tutte le altre voci riguardanti il mercato MotoGP 2027. "Ho corso per due anni assieme a lui, è un pilota veloce" ha rimarcato Toprak Razgatlioglu. "Spero arrivi in MotoGP, se la merita. Non sappiamo in che team, ma spero per lui in Ducati, e ci saranno anche le gomme Pirelli. Potrebbe ottenere risultati speciali".