Show MXGP in Lettonia, Vialle ancora out: gli orari TV e streaming

Mondiale Motocross di scena a Kegums per il GP Lettonia, Vialle assente eccellente. Presentazione e orari TV e streaming.

Dopo le tappe in Francia e Germania, il Mondiale Motocross si sposta in Lettonia per l'ultimo round della tripletta consecutiva seguita alla pausa. Ancora una volta mancherà uno dei protagonisti, il rookie Tom Vialle, che ancora accusa le conseguenze dell'incidente a Lacapelle Marivalle. Occhio poi ai "gemelli terribili", Lucas e Sacha Coenen: non era mai capitato infatti che due fratelli comandassero contemporaneamente le classifiche MXGP e MX2! Valori da confermare ancora una volta: certo i ragazzi belgi di KTM sono scatenati, ma i rivali non mancheranno.

Nella classe 450 citiamo i primi inseguitori, come Jeffrey Herlings, il campione in carica Romain Febvre, Tim Gajser, Maxime Renaux, un altro rookie d'attacco come Kay De Wolf... Pauls Jonass sarà un osservato speciale, visto che si tratta del round di casa. Mentre in 250 ci sono l'iridato 2025 Simon Laengenfelder, il duo Triumph, Liam Everts, Janis Reisulis, il nostro Valerio Lata, giusto per citare qualche nome. Appuntamento al circuito sabbioso Motocenter Zelta Zirgs di Kegums, di seguito gli orari del GP.

Tom Vialle ancora fermo, stagione MXGP in salita

Era partito alla grandissima nel suo debutto 450, con podi e vittorie, inserendosi da subito a forza nella mischia per il vertice. Il brutto incidente al via di gara 2 del GP di Francia però ha lasciato le sue conseguenze: Tom Vialle non è ripartito allora, ha saltato l'appuntamento dello scorso weekend a Teutschenthal e sarà assente anche a Kegums. "Purtroppo devo annunciare che non sarò al via in Lettonia questo fine settimana" ha ufficializzato oggi il francese di Honda HRC Petronas. "In Germania avevo troppi dolori per poter correre e non credo che le mie condizioni siano migliorate a sufficienza per poter partecipare alla gara di Kegums. È un vero peccato, perché sentivo di aver fatto bene nelle prime gare della stagione e di essermi adattato bene alla moto e alla classe MXGP. Ora il mio obiettivo è quello di essere il più vicino possibile al 100% per Montevarchi e lottare per le posizioni di testa, come ho fatto in ogni GP precedente".

Gli orari del MXGP Lettonia

La diretta integrale come sempre sarà garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Sui canali sportivi Rai saranno trasmesse solo le gare MXGP, in diretta streaming su Raisport Play e in differita su Raisport.

Sabato 6 giugno

15:35 MX2 Qualifying Race

16:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 7 giugno

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Raisport Play)

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Raisport Play)

Le differite Raisport

14:45 MXGP Gara 1

17:10 MXGP Gara 2