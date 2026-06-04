MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Motocross, il dramma di Thibault Benistant: parte la campagna di aiuti

Motocross
di Diana Tamantini
giovedì, 04 giugno 2026 alle 10:31
benistant-infortunio-mxgp-motocross
Thibault Benistant dovrà affrontare una lunga e costosa riabilitazione dopo il grave infortunio. Lanciata la raccolta fondi per il pilota MXGP.
Dopo l'intervento, Thibault Benistant continua la sua "nuova battaglia" dopo il grave infortunio nel MXGP di Lacapelle Marival. La famiglia ha chiesto di mantenere il riserbo per quanto riguarda i dettagli della lesione, si sa solo quindi che sarà un recupero lungo e costoso, ancora non se ne conoscono gli esiti e bisogna aspettare ancora per vedere come risponderà il fisico del pilota. Nel frattempo è possibile aiutarlo attraverso Road 2 Recovery, organizzazione no-profit che raccoglie fondi per atleti professionisti dopo aver subito un infortunio che ha posto fine alla loro carriera. Una nota condivisa da tutti i piloti del Mondiale Motocross, sia per diffondere il messaggio che per dare il massimo supporto possibile al pilota francese, che ha davanti a sé appunto un percorso molto duro.

Road 2 Recovery, come aiutare il pilota MXGP infortunato 

Il 24 maggio, Thibault Benistant ha subito una lesione che ha cambiato la sua vita durante il Gran Premio di Francia. Vincitore di più GP, Thibault ha costruito una carriera eccezionale nel motocross grazie al talento, alla determinazione e alla dedizione allo sport che ama. Alla sua giovane età, aveva ancora molto da raggiungere sia dentro che fuori dalla pista. Oggi, Thibault e la sua famiglia stanno affrontando un futuro incerto e le molte sfide che comportano una lesione grave. Sebbene sia ancora troppo presto per capire esattamente cosa ci aspetta, una cosa è certa: la strada della guarigione sarà lunga, impegnativa e costosa.
Mentre Thibault inizia questo nuovo capitolo, il vostro sostegno può fare una differenza significativa. Le donazioni aiuteranno a fornire le risorse e l'assistenza di cui ha bisogno mentre lavora per ricostruire la sua vita e concentrarsi sulla sua guarigione.
La famiglia ha chiesto privacy riguardo ai dettagli della lesione e della condizione medica di Thibault in questo momento. Chiediamo gentilmente che i loro desideri siano rispettati mentre si concentrano sulla sua guarigione. Gli aggiornamenti saranno condivisi attraverso questa pagina in base al necessario e al progresso del suo percorso. Se desiderate sostenere Thibault e la sua famiglia in questo momento difficile, considerate di fare una donazione attraverso la sua pagina Road 2 Recovery. Ogni contributo, indipendentemente dalla dimensione, aiuterà a fornire un sostegno vitale nel percorso che lo aspetta.
Per chi volesse saperne di più, ecco il link -> https://4agc.com/landing/thibault

Leggi anche

“Gesto impulsivo, non avrei dovuto”: dopo la rabbia, l'iridato MXGP si scusa con la FIM“Gesto impulsivo, non avrei dovuto”: dopo la rabbia, l'iridato MXGP si scusa con la FIM
Larissa Papenmeier, 100 GP da leggenda e saluto al Mondiale WMX tra lacrime e applausiLarissa Papenmeier, 100 GP da leggenda e saluto al Mondiale WMX tra lacrime e applausi
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
MXGP

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

papenmeier-motocross-saluto
Motocross

Larissa Papenmeier, 100 GP da leggenda e saluto al Mondiale WMX tra lacrime e applausi

03 giugno 2026
febvre-mxgp-scuse-fim
Motocross

“Gesto impulsivo, non avrei dovuto”: dopo la rabbia, l'iridato MXGP si scusa con la FIM

02 giugno 2026
motocross-montevarchi-miravalle
Motocross

Montevarchi sotto i riflettori: tra ricorsi e polemiche, il GP d'Italia MXGP è a rischio?

01 giugno 2026

Altre notizie

Valentino Rossi

Valentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuori

MotoGP
zaccone-supersport-aragon

“Abbiamo unito tutti i punti”: Zaccone che festa, il racconto del trionfo Supersport

In Pista
Andrea Iannone pilota della Bagger World Cup vincitore al Mugello

"Perchè Iannone non corre in Superbike?" La spinta di Toprak Razgatlioglu

Superbike
Jake Dixon pilota del team Honda HRC WorldSBK

Calvario Jake Dixon, niente Misano: il suo 2026 nel Mondiale Superbike è un vero incubo

Superbike
Nicolò Bulega e Iker Lecuona piloti Aruba Ducati Superbike in posa sorridenti per una foto

Lecuona in MotoGP con Gresini, ma il piano A era diverso: il retroscena sul rifiuto

Superbike

Articoli popolari

Nicolò Bulega e Iker Lecuona piloti Aruba Ducati Superbike in posa sorridenti per una foto

Lecuona in MotoGP con Gresini, ma il piano A era diverso: il retroscena sul rifiuto

Superbike
Michael Dunlop

Michael Dunlop sempre più leggenda del TT: con Ducati vince la Supersport e sono 34

In Pista
MotoGP 2026

L'epurazione dei big: cinque "intoccabili" fuori dalla MotoGP

MotoGP
Marc Marquez

Ducati e Marc Marquez in affanno: "Fa molto male"

MotoGP
Michael Dunlop ha riportato Ducati al successo al Tourist Trophy

Ducati con la Panigale V2 riscrive una storia di successi al TT: da Hailwood a Dunlop

Storie di Moto

Loading