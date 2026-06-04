Motocross, il dramma di Thibault Benistant: parte la campagna di aiuti

Thibault Benistant dovrà affrontare una lunga e costosa riabilitazione dopo il grave infortunio. Lanciata la raccolta fondi per il pilota MXGP

Dopo l' intervento , Thibault Benistant continua la sua "nuova battaglia" dopo il grave infortunio nel MXGP di Lacapelle Marival. La famiglia ha chiesto di mantenere il riserbo per quanto riguarda i dettagli della lesione, si sa solo quindi che sarà un recupero lungo e costoso, ancora non se ne conoscono gli esiti e bisogna aspettare ancora per vedere come risponderà il fisico del pilota. Nel frattempo è possibile aiutarlo attraverso Road 2 Recovery, organizzazione no-profit che raccoglie fondi per atleti professionisti dopo aver subito un infortunio che ha posto fine alla loro carriera. Una nota condivisa da tutti i piloti del Mondiale Motocross, sia per diffondere il messaggio che per dare il massimo supporto possibile al pilota francese, che ha davanti a sé appunto un percorso molto duro.

Road 2 Recovery, come aiutare il pilota MXGP infortunato

Il 24 maggio, Thibault Benistant ha subito una lesione che ha cambiato la sua vita durante il Gran Premio di Francia. Vincitore di più GP, Thibault ha costruito una carriera eccezionale nel motocross grazie al talento, alla determinazione e alla dedizione allo sport che ama. Alla sua giovane età, aveva ancora molto da raggiungere sia dentro che fuori dalla pista. Oggi, Thibault e la sua famiglia stanno affrontando un futuro incerto e le molte sfide che comportano una lesione grave. Sebbene sia ancora troppo presto per capire esattamente cosa ci aspetta, una cosa è certa: la strada della guarigione sarà lunga, impegnativa e costosa.

Mentre Thibault inizia questo nuovo capitolo, il vostro sostegno può fare una differenza significativa. Le donazioni aiuteranno a fornire le risorse e l'assistenza di cui ha bisogno mentre lavora per ricostruire la sua vita e concentrarsi sulla sua guarigione.

La famiglia ha chiesto privacy riguardo ai dettagli della lesione e della condizione medica di Thibault in questo momento. Chiediamo gentilmente che i loro desideri siano rispettati mentre si concentrano sulla sua guarigione. Gli aggiornamenti saranno condivisi attraverso questa pagina in base al necessario e al progresso del suo percorso. Se desiderate sostenere Thibault e la sua famiglia in questo momento difficile, considerate di fare una donazione attraverso la sua pagina Road 2 Recovery. Ogni contributo, indipendentemente dalla dimensione, aiuterà a fornire un sostegno vitale nel percorso che lo aspetta.

Per chi volesse saperne di più, ecco il link -> https://4agc.com/landing/thibault