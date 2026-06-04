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Valentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuori

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 04 giugno 2026 alle 9:46
Valentino Rossi
Valentino Rossi (foto VR46)
Valentino Rossi ha chiuso il cerchio sulla line-up piloti per la stagione MotoGP 2026. Con la partenza di Fabio Di Giannantonio verso la KTM una sella del team VR46 era rimasta libera e a lungo contesa. Alla fine la squadra di Tavullia ha scelto Nicolò Bulega, che affiancherà Fermin Aldeguer. Al momento Franco Morbidelli resta senza contratto e difficilmente troverà un posto libero sulla griglia di partenza del prossimo Mondiale.

Nicolò Bulega con VR46

Mentre la Ducati sta lavorando contro il tempo per farsi trovare pronta in vista dei cambiamenti regolamentari della MotoGP, la squadra di Tavullia ha messo fine alle voci di mercato. Anche se non ci sono ancora annunci ufficiali, per la mancanza di un nuovo accordo commerciale tra Liberty e L'MSMA. Ma dietro le quinte i manager sono in fibrillazione per mettere le ultime firme in vista del prossimo biennio MotoGP.
Il weekend del Mugello è stata l'occasione giusta per definire gli ultimi dettagli. Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna, i due top manager del marchio di Borgo Panigale, si sono incontrati per definire i piani futuri con i vertici VR46. La scelta è ricaduta su Nicolò Bulega, dominatore assoluto del WorldSBK 2026. Ma le sue prestazioni con le derivate di serie non sono l'unica ragione per cui Ducati l'ha scelto. Già alla fine della scorsa stagione, quando ha sostituito Marc Marquez a causa dell'infortunio alla spalla destra, il pilota emiliano aveva impressionato con i suoi tempi sulla Desmosedici.
Luca Marini
Luca Marini

Futuro incerto per Marini

A questo punto le porte del box giallo fluo resteranno chiuse per Luca Marini, che non raggiungerà il team del fratello. Il suo contratto con la Honda è in scadenza a fine anni e non sarà rinnovato. HRC ha già definito la sua coppia d'attacco ufficiale, formata da Fabio Quartararo e David Alonso. Per Luca si restringono le possibilità di restare in MotoGP, per lui potrebbe esserci la possibilità di firmare come collaudatore.
Secondo alcune voci del paddock avrebbe già respinto questa ipotesi e posti disponibili in griglia sembrano ormai finiti. "Ne stiamo parlando e stiamo valutando diverse opzioni, ma è ancora presto - ha detto il pilota italiano della Honda dopo la gara del Mugello -. C'è tempo per definire gli ultimi posti disponibili".

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VR46

diLuigi Ciamburro

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