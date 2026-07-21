KTM-Binder rottura totale, Tech3: "Basta vecchi fardelli"

Con il mercato piloti della MotoGP ormai agli sgoccioli, la sella ancora libera in Tech3 fa gola a molti. Guenther Steiner, capo del team satellite KTM, ha parlato chiaramente dei suoi piani ed ha escluso categoricamente l'arrivo di Brad Binder

Una sella libera in Tech3

Il pilota sudafricano sembra ormai fuori dai giochi della Top Class per la prossima stagione. Non continuerà a correre con KTM Factory Racing, che invece ha puntato su Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Né ci sono possibilità di poter passare alla squadra satellite, nonostante qualche rumors iniziale. Infatti, il suo ex capo meccanico, Andrés Madrid, si era trasferito lì per lavorare in questa stagione con Enea Bastianini. Inoltre, sappiamo che la KTM non ha esercitato l'opzione di rinnovo né per Bastianini né per Maverick Vinales . La strada per un ritorno sembrava spianata, ma Guenther Steiner ha una visione completamente diversa per il futuro.

Steiner riparte da "zero"

Il team francese ha programmi diversi e l'arrivo di Binder non avrebbe senso. Vuole affrontare la nuova epoca della MotoGP con una mentalità differente. "C'è una lunga storia alle spalle e, in un certo senso, bisogna ricominciare da zero, senza portarsi dietro troppi fardelli", ha spiegato il manager italo-americano. La lunga permanenza di Binder in KTM, anziché essere un vantaggio, sarebbe diventata un ostacolo ai suoi piani attuali. L'obiettivo è ricominciare con una squadra scevra dalle pressioni degli ultimi anni. "Non vogliamo portarci dietro alcun 'vecchio fardello'. Vogliamo ricominciare da zero".

Luca Marini in pole

La posizione libera in sella alla KTM del team Tech3 continua ad essere motivo di interesse, per i tifosi e gli addetti ai lavori. Steiner non ha ancora confermato la line-up piloti per la prossima stagione MotoGP. Salvo sorprese, dovrebbero farne parte Luca Marini, molto apprezzato per la sua preparazione tecnica e la capacità di lavorare nello sviluppo di un prototipo. Nell'altro angolo del box uno tra Manuel Gonzalez, attualmente in testa al Campionato Moto2, e il suo compagno di squadra, l'australiano Senna Agius.