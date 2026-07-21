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Caduta dura a Foxhills e tegola Ducati: Zanchi out, annata nera nel Motocross

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 21 luglio 2026 alle 13:03
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Ferruccio Zanchi, stop forzato dopo la caduta in Gran Bretagna. Ducati perde di nuovo il suo unico asso in MX2.
Una nuova tegola in casa Ducati nello scorso weekend a Foxhills: piccola frattura ad una vertebra e pausa forzata per Ferruccio Zanchi. Aveva già vissuto un inizio di stagione MX2 tardivo per infortunio, ora eccone un altro che lo costringerà ad un nuovo stop. Il pilota Bedding Racing Ducati Factory MX2 Team è incappato in una violenta caduta a quattro giri dalla fine di Gara 1, quando stava tenendo una brillante 6^ posizione di manche. Impossibilitato a prendere il via della seconda frazione del GP di Gran Bretagna, il toscano è stato accompagnato presso il locale ospedale di Swindon per ulteriori accertamenti. Come ha comunicato lui stesso via social, c'è un problema alla schiena che va tenuto sotto controllo finché non si sarà sistemato.

Ducati perde ancora Ferruccio Zanchi, annata nera nel Mondiale Motocross 

"Purtroppo mentre mi trovavo nella top ten, in battaglia per la sesta posizione, sono caduto in uno dei punti più tosti di Foxhills" ha scritto Ferruccio Zanchi sui suoi canali social, spiegando poi l'infortunio. "Ho riportato una piccola frattura della vertebra T6 e seguirà un piccolo periodo di recupero". Addio quindi sicuramente ai prossimi due round a Loket e Lommel, parte della tripletta iniziata con Foxhills, e poi si vedrà. "Grazie a tutto il team, alla mia famiglia e a chi è sempre dalla mia parte. Noi non molliamo! Il passo e la velocità erano buoni. Ci vediamo presto, grazie a tutti per i messaggi". Ducati quindi perde di nuovo Zanchi, sua unica punta MX2: un altro problema che si aggiunge all'assenza a tempo indeterminato di Andrea Bonacorsi dopo il suo infortunio, più l'addio di Jeremy Seewer, già rinato alla prima uscita con Van Venrooy KTM.

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Ducati

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