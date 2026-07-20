Motocross storie di coraggio e dolore: Gajser, Forato ed i gemelli Coenen a denti stretti

Problemi fisici per alcuni protagonisti del Mondiale Motocross, tra MXGP e MX2: tra ritiri forzati e sforzi eroici, ecco com'è andata.

Non manca la "conta dei danni": il Mondiale Motocross è ripartito da Foxhills, in Gran Bretagna, per un altro triplo appuntamento consecutivo, ma abbiamo a referto alcuni nomi di rilievo incappati in problemi fisici, alcuni riuscendo ad andare oltre il guaio ed altri costretti al ritiro. Quest'ultimo caso è ad esempio il pilota MXGP Alberto Forato, che oltre al precedente problema di salute ora ha riportato una lesione ad una spalla, mentre nel primo caso segnaliamo Sacha Coenen, che ha stretto i denti ma non è riuscito a tenersi la leadership MX2. Non solo, anche il gemello Lucas Coenen non se l'è passata bene, e Tim Gajser ha avuto problemi con frammenti di plastica in un occhio... Weekend movimentato nel Regno Unito, ecco cos'è successo.

Tim Gajser, il podio dopo le schegge

È quello che è successo all'alfiere Yamaha MXGP nel corso delle prove cronometrate che precedono la gara di qualifica. Sembra che alcuni piccoli sassi inavvertitamente "lanciati" da un altro pilota abbiano rotto i suoi occhiali, con annesse schegge di plastica. Viene da dire però meno male, se non ci fossero stati gli occhiali i sassi avrebbero colpito direttamente gli occhi, con guai seri... "I medici hanno dovuto anestetizzarmi l'occhio per rimuoverli, quindi ho corso con una visibilità molto limitata" ha raccontato Gajser via social, in allegato alla foto che vedete qui in basso. Ha ottenuto la 5^ posizione nella gara di qualifica del sabato, per poi ottenere il 2° posto in Gara 1 ed il 3° posto in Gara 2, chiudendo 3° nel GP in Gran Bretagna. Danni limitati e punticini guadagnati visti i problemi del leader Lucas Coenen.

Alberto Forato, un altro guaio

Non ne va bene una al pilota Fantic MXGP. Vi abbiamo già raccontato del virus ai polmoni che l'ha colpito nell'ultimo periodo, ora arriva una brutta tegola. Il 6° posto nelle prove cronometrate, che faceva ben sperare per il weekend britannico, ha poi avuto come seguito una brutta caduta al via della manche di qualifica a Foxhills. Il quadro è apparso subito nero: Alberto Forato accusava dolori alla scapola sinistra e si temeva la frattura, il ritorno in Belgio per tutti i controlli del caso hanno purtroppo confermato la lesione. Domenica pomeriggio è stato operato con successo, ma chiaramente il recupero non sarà immediato: il pilota veneto rimarrà fermo per "le prossime tappe del Mondiale MXGP", come conferma Fantic nel comunicato post GP. Sicuramente non sarà né a Loket né a Lommel, gli eventi dei prossimi due weekend, poi si vedrà passo passo, in base al recupero.

Spalla "rimessa insieme" e danni limitati

Passiamo alla categoria MX2. Sacha Coenen ha vissuto una settimana davvero dura: solo lo scorso weekend aveva dominato nella classe 250 in AMA Motocross a Southwick, ma il lato amaro è stato la frattura alla spalla destra in seguito ad un brutto incidente. All'inizio della scorsa settimana il giovane belga è stato operato, recupero lampo (si fa per dire) ed eccolo pochi giorni dopo al via fin dalle libere in Gran Bretagna: ha chiuso 8° assoluto, cedendo la leadership iridata a Guillem Farres (Triumph), ma Coenen ha limitato comunque i danni. "Non sapevo cosa aspettarmi e se sarei riuscito a correre, ma ce l'abbiamo fatta e non è andata poi così male" ha dichiarato l'alfiere KTM.

Doppio zero per il leader MXGP

A differenza del gemello, Lucas Coenen era incappato in due forti incidenti nella 450 statunitense ma senza conseguenze di rilievo, anche perché era rimasto fermo per precauzione nella seconda manche. Dal doppio zero lì però si è passati al doppio zero nel Mondiale: tutto è partito dalla collisione con Maxime Renaux nella gara di qualifica, in cui il capoclassifica belga ha riportato un guaio alla gamba sinistra. Ha stretto i denti e s'è schierato regolarmente al via in entrambe le gare della domenica, ma s'è dovuto arrendere in tutt'e due prematuramente. A differenza del fratello, Lucas Coenen rimane leader della generale di categoria, anche se chiaramente con un margine minore. "Non c'è molto da dire, ci riproveremo a Loket" è stato il commento.