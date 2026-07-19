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Joan Mir e l'effetto Marquez: "Correre con Gresini è rischioso"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
domenica, 19 luglio 2026 alle 9:30
Joan Mir
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Joan Mir lascerà il team ufficiale Honda al termine di questo campionato MotoGP per correre con un team satellite. Una scommessa alquanto azzardata che arriverà in concomitanza con l'esordio dei nuovi motori 850cc e degli pneumatici Pirelli. Il campione del mondo 2020 avrà a disposizione una Ducati Desmosedici per ritrovare la strada verso il podio.

Un periodo buio per Joan

Dopo il titolo iridato 2020 e il terzo posto nella stagione successiva, Joan Mir ha dovuto affrontare un netto calo delle proprie prestazioni. Il maiorchino sembra non essersi mai ambientato dopo la fuoriuscita del marchio Suzuki dalla MotoGP. 22° nella classifica finale del 2023, 21° nel 2024, 15° nel 2025, attualmente 18° con sette ritiri in undici gare. Dal suo debutto in classe regina otto stagioni fa, il maiorchino ha sempre corso sotto l'ala protettrice di un team ufficiale, prima con la Suzuki e poi con la Honda.
Tuttavia, il suo periodo con HRC gli ha fruttato solo due podi in quasi quattro anni, ben poco per un campione del mondo. Ecco perché ha deciso di seguire le orme di Marc Marquez, cercando la rinascita nel team di Nadia Padovani.
Lasciare lo status di pilota ufficiale non è una decisione facile per nessun pilota, ma Joan Mir punta ad avere finalmente una moto competitiva, tra l'altro con specifiche ufficiali. Con una Ducati tra le mani non avrà più alibi, motivo per cui avrà più pressione e non potrà sbagliare. "È rischioso perché con un pacchetto competitivo sei esposto se non ottieni buoni risultati, ma è un rischio che volevo correre".
Joan Mir

Ripartenza con Gresini Racing

Quello con Gresini Racing potrebbe il suo ultimo contratto in MotoGP. Mir compirà a breve 29 anni ie ha firmato un contratto biennale con il team di Faenza. Qui sono "rinati" tanti piloti, dai fratelli Marquez ad Enea Bastianini... "Sono molto contento. Dal punto di vista sportivo, è la migliore opportunità che potessi avere". D'altronde non ha mai gettato la spugna e crede fortemente nelle proprie possibilità. "Se continuo a spingere, cadendo quasi ogni settimana, rialzandomi, riprovando... senza mai mollare, è perché ho ancora una fame incredibile e lo voglio con tutto il cuore".

La 'benedizione' di Marquez

Il passaggio di Joan Mir dalla Honda ufficiale alla Gresini Ducati rispecchia quanto fatto da Marc Marquez tra le stagioni MotoGP 2023 e 2024. Il nove volte campione strizza l'occhio alla mossa del connazionale. "Credo che Joan Mir farà molto bene perché correre non significa solo andare in bicicletta; significa anche controllare i momenti, gestire la pressione, e in un team satellite hai molti meno soldi, ma anche molta meno pressione... In una squadra satellite – e conosco molto bene Gresini – troverà l'atmosfera giusta per correre e divertirsi".

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Joan Mir

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