Jeffrey Herlings fenomeno a Foxhills, l'inerzia MXGP è ribaltata

infinito Jeffrey Herlings : il fenomenale motocrossista olandese sbanca il GP del Regno Unito sulle adrenaliniche picchiate di Foxhills. La 118° vittoria di una carriera da marziano rivoluziona classifica del Mondiale MXGP.

Herlings ha capitalizzato il brutto momento di Lucas Coenen, costretto due volte al ritiro per motivi fisici. Il 19enne belga ha pagato a carissimo prezzo la rovinosa caduta nella qualifica di sabato, quando toccandosi con Maxime Renaux in un salto, si era violentemente cappottato finendo travolto dalla sua KTM. Il detentore della tabella rossa da leader della classifica si è coraggiosamente schierato al via di entrambe le gare, ma ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi giri di sofferenza. Il team ha mantenuto il riserbo sulle conseguenze fisiche, per cui permangono seri dubbi che Lucas Coenen possa presentarsi al meglio della condizione il prossimo week end a Loket, nella Repubblica Ceca.

Herlings è la perfezione

Quest'anno JH84 non ha problemi fisici e si vede. La giornata è stata perfetta: The Bullet è partito due volte a razzo e ha guidato sempre al comando in entrambe le corse, nonostante Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Yamaha) ci abbiano provato fino all'ultimo. Il podio del GP Gran Bretagna è stato stellare, incoronando tre campionissimi del Motocross. Con questo doppio colpo Jeffrey Herlings sale ad appena undici punti dal primato ancora in mano a Lucas Coenen.

Andrea Adamo solido

Bella prestazione per il siciliano della KTM: quinto posto nella classifica finale, frutto di due manche molto solide conclude nella identica posizione. Non è partito Alberto Forato (Fantic) causa il serio incidente occorsogli nella gara di qualifica. A sette tappe dalla fine la classifica Mondiale è la seguente: 1. Lucas Coenen (KTM) punti 566 ; 2. Herlings HON) 555; 3. Febvre (Kawasaki) 494; 4. Gajser (Yamaha) 452; 5. Renaux (Yamaha) 392; 6. Fernandez (Honda) 378; 7. Adamo (KTM) 375; 8. Vialle (Honda) 317; 9. de Wolf (Husqvarna) 273; 10. Jonass (Kawasaki) 273.

MX2: Guillem Farres sorpassa!

Ribaltone anche nella under 23 anni. Guillen Farres ha confermato il suo strepitoso momento di forma (sette vittorie nelle ultime otto gare) vincendo entrambe le gare di Foxhill. Il trionfo di tappa ha catapultato la Triumph al comando del Mondiale, causa la brutta giornata di Sacha Coenen (KTM), schieratosi malconcio causa la seria lesione alla spalla rimediata la domenica precedente nella serie americana. Davvero una domenica storta per gemelli Coenen: Sacha, che fino a qualche GP fa era leader indisturbato della MX2, adesso si trova indietro di 11 punti.

Valerio Lata ha concluso il GP in nona posizione, mentre è andata molto male al ducatista Ferruccio Zanchi che in gara 1 è finito violentemente a terra. Week end concluso anzitempo per il pilota toscano.