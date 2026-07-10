Van Venrooy KTM arraffatutto: arriva anche l'ex Ducati Seewer con doppio ruolo

Passaggio in KTM: ufficializzato l'accordo tra Van Venrooy e Jeremy Seewer, doppio ruolo in MXGP

Jeremy Seewer correrà con il team Van Venrooy KTM. Dopo l'ex Beta Rick Elzinga (chiamato in corsa per l' infortunato Guadagnini ), la struttura olandese ufficializza l'accordo anche con l'ex Ducati. Chiarita quindi la nuova situazione dell'esperto crossista svizzero che, dopo lo stop seguito al divorzio dalla Rossa, tornerà in azione in una doppia veste: collaudatore e pilota per il resto della stagione Motocross MXGP 2026. Non erano mancate le voci su Seewer, in particolare circolava l'ipotesi che lo svizzero si trasferisse in America con Suzuki. Riprende invece l'impegno mondiale, con un'altra sfida in cui può mettere a frutto la sua grande esperienza.

La nota della squadra MXGP

Jeremy Seewer tornerà nel Campionato del Mondo FIM Motocross con un nuovo ruolo che lo vedrà collaborare a stretto contatto con KTM come collaudatore per il resto della stagione 2026, gareggiando al contempo con il team Van Venrooy KTM. Il pilota svizzero era senza squadra, ma ora ha trovato un'opportunità che gli permetterà di rimanere attivo nelle competizioni, contribuendo con la sua vasta esperienza allo sviluppo continuo di KTM.

Seewer correrà per il team Van Venrooy KTM nella seconda metà della stagione, debuttando in arancione questo fine settimana nell'ultima tappa del Masters of Motocross olandese ad Halle, dove accumulerà preziose ore di gara sulla sabbia. Dopo la sua partecipazione in Olanda, Seewer tornerà nel paddock del Campionato del Mondo FIM Motocross il fine settimana successivo, schierandosi al via sull'iconico circuito di Foxhill.

Il team Van Venrooy KTM è entusiasta di dare il benvenuto all'esperto vincitore di Gran Premi e non vede l'ora di scoprire cosa riuscirà a ottenere nel resto della stagione. Per Seewer, questo passaggio rappresenta un'importante opportunità per tornare in pista, rimanere coinvolto nel programma di sviluppo di KTM e costruire le basi per il futuro.