Sachsenring nostalgia: Gresini ricorda lo storico duello Gibernau-Rossi al GP 2003

Gresini Racing continua ad emozionare con i ricordi della sua storia in MotoGP: ecco la livrea celebrativa per il GP al Sachsenring.

Dopo Alex Barros per il GP Brasile, la memoria va a Daijiro Kato e soprattutto a Sete Gibernau per questa tappa MotoGP al Sachsenring. BK8 Gresini Racing continua a scavare nei ricordi stellari della sua storia in occasione del suo 30° anniversario in classe regina e sfodera la livrea utilizzata da altri due nomi indimenticati del Motomondiale. Domenica, per la gara lunga del GP, Alex Marquez avrà sulla sua Ducati Gresini la livrea che hanno utilizzato i due assi di un tempo, con cui lo spagnolo in particolare ha colto il successo proprio al Sachsenring nel 2003: un finale al fotofinish, con l'allora alfiere Gresini (con denominazione Telefonica Movistar Honda) che riesce a battere al fotofinish per appena 60 millesimi Valentino Rossi, all'epoca con Repsol Honda. Il ricordo di una gara spettacolare tra due grandi protagonisti della MotoGP dei primi anni 2000.

Fermin Aldeguer "presente" nel box Gresini Racing al Sachsenring

Gresini Racing, un tuffo nella passato come 'spinta' per il presente

"Onestamente ho la pelle d'oca a vedere questa moto" ha dichiarato Michele Masini a motogp.com nel corso delle FP1. "Quest'anno stiamo celebrando i 30 anni di Gresini Racing in MotoGP e stiamo mettendo in pista le livree più belle della nostra storia. Siamo orgogliosi di questi colori". Una livrea che, come detto, è un vero pezzo di storia. Una colorazione "portafortuna" nella speranza che possa regalare un buon risultato, anche se sarà difficile. Fermin Aldeguer è assente per infortunio, Alex Marquez è l'unico pilota Gresini Racing in azione ma ancora è piuttosto acciaccato. Una spinta positiva dalla memoria storica della MotoGP della squadra allora di Fausto Gresini, ora della moglie Nadia Padovani, per provare a chiudere nel miglior modo possibile questa prima parte di campionato 2026.