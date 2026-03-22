Nostalgia canaglia: Gresini Racing celebra le origini con omaggio a Barros e livrea storica

Gresini Racing riporta alla luce l'inizio della sua storia, iniziata proprio col leggendario brasiliano Alex Barros.

Con la livrea speciale per il GP del Brasile, Gresini Racing non fa altro che rispolverare gli albori della sua bellissima storia (30 stagioni!) nel Motomondiale, quando il nome MotoGP era ancora lontano di qualche anno. Tutto ebbe inizio nel 1997 nell'allora 500cc, con Fausto Gresini fondatore e capo del team, e come pilota Alex Barros, proprio la leggenda brasiliana delle due ruote. Quale occasione migliore quindi per riprendere i colori di quella Honda? Oggi, con Nadia Padovani, moglie del fondatore e capo di successo della squadra, la storia ritorna e vedremo le due Ducati di Alex Marquez e di Fermin Aldeguer esattamente con quella mitica colorazione.

Tuffo nel passato

Come detto in precedenza, era infatti il 1997 quando la squadra di Fausto Gresini debuttava ufficialmente nell'allora 500cc con una privatissima Honda NSR 500 V bicilindrica. Il pilota era appunto nientemeno che la leggenda delle due ruote del Brasile, il mitico Alex Barros. Proprio colui che porterà la squadra faentina sale per la prima volta sul podio mondiale: l'occasione si presenta all'11° GP a Donington, è doppietta delle Honda ufficiali di Doohan e Okada, ma sul terzo gradino del podio c'è proprio lui, Alex Barros, che regala un risultato incredibile e solamente il primo di quella che sarà poi una lunga lista di risultati di successo.

Spinta nel presente

Riprendere le leggende del passato rimane sempre una grande emozione, da veicolare però in spinta per essere maggiormente protagonisti. Dopo un 2025 stellare, la stagione del vice-campione MotoGP in carica, Alex Marquez, sta iniziando un po' sottotono, mentre il best rookie dell'anno scorso, Fermin Aldeguer, è appena rientrato da un pesante infortunio che l'ha tenuto fermo a lungo. Ieri la Sprint non è stata eclatante, con il primo 7° ed il secondo 14° al traguardo. Oggi tocca al GP, quindi la gara lunga, con Aldeguer 7° e Marquez 8° in griglia di partenza. Con una livrea da onorare in casa del primo grande pilota di casa Gresini.