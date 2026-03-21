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Marquez stellare nella Sprint di Goiania, Di Giannantonio 2°, Martin primo podio Aprilia

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 21 marzo 2026 alle 20:50
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Marc Marquez è il primo re di Goiania, trionfo nella MotoGP Sprint dopo i problemi in circuito. Cronaca e classifica finale.
Terza posizione, la calma rimonta, il sorpasso su Di Giannantonio negli ultimi giri. Marc Marquez è davvero stellare, il pluricampione MotoGP firma il trionfo nella Sprint all'Autodromo di Goiania in Brasile. Si deve "accontentare" il pilota VR46, poleman e infine sul secondo gradino del podio, e terza piazza infine per Jorge Martin, che conquista così il primo podio con Aprilia. Dopo i grandi problemi all'asfalto, ovvero la buca sul rettilineo principale che ha portato al lungo rinvio, è scattata la Sprint, la mini-gara della MotoGP del sabato. Ecco com'è andata.

MotoGP Sprint 

A livello di gomme, dura anteriore per tutti, mentre al posteriore abbiamo prevalenza di soft, tranne la media per Miller, Razgatlioglu, Bagnaia e Fernandez. Partenza frenetica, ma il poleman Di Giannantonio prende il comando, super scatto di Quartararo che si porta in P2 davanti a Marc Marquez, mentre Bezzecchi scende in 4^ piazza, seguito da Martin. Mir abbandona la corsa per una caduta al secondo giro, mentre la situazione al vertice cambia presto, con Quartararo che perde varie posizioni... Cade anche Zarco, mentre Marquez è in rapido recupero sul pilota VR46 al comando. Non va per Maverick Vinales, KO per caduta, mentre davanti ci vuole qualche giro: il campione MotoGP in carica è vicinissimo, si studia il rivale, ma basta un piccolo errore del romano per permettere al #93 di trovare lo spunto vincente. È il sorpasso, il momento decisivo, e Di Giannantonio non potrà più farci nulla, se non seguirlo fino al traguardo. Trionfo storico di Marc Marquez, è sua la prima firma all'Autodromo Ayrton Senna, mentre in terza piazza registriamo Jorge Martin al suo primo podio assoluto con i colori Aprilia.

La classifica 

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