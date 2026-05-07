Chayka, l’autodromo che sfida la guerra: a Kiev il Campionato Ucraino Superbike

C’è un circuito alla periferia di Kiev che racconta la storia di un’intera nazione meglio di qualsiasi libro. È l’autodromo Chayka, un nome che per decenni ha rappresentato il fiore all'occhiello del motorismo dell’Est ed ha sempre continuato ad ospitare il Campionato Ucraino Superbike

Costruito a metà degli anni settanta, questo complesso fu la risposta dell’Ucraina alla voglia di velocità che univa i paesi del Patto di Varsavia. Era un ponte tra la scuola sovietica e gli standard tecnici dell’Europa occidentale.

Oggi Chayka è una ferita aperta che però rifiuta di rimarginarsi in silenzio. L'impianto è stato segnato profondamente dai combattimenti. Già nelle prime fasi del conflitto nel 2022, l’area ha subito colpi durissimi: lo stadio dello speedway e i box del karting, luoghi dove generazioni di piloti ucraini e baltici hanno imparato a dominare i cordoli, sono stati sventrati dalle esplosioni. Eppure, la struttura ha resistito, diventando un simbolo di resilienza quasi commovente.

Nonostante le cicatrici sugli edifici e i danni al manto stradale causati dalla pioggia di detriti e dagli attacchi di droni, l’attività non si è mai interrotta del tutto. A parte il 2022, il Campionato Ucraino Superbike si è sempre corso. È un motociclismo d’emergenza quello che si respira tra i box del "garage unito", il complesso di officine nato negli anni Ottanta dove i preparatori continuano a lavorare con una dedizione che sfida la logica della guerra. Si corre a singhiozzo cercando di riparare l'asfalto quel tanto che basta per far girare le moto del campionato nazionale

Vedere i piloti in pista non è solo una questione di sport, ma una testimonianza di identità. Chayka, che un tempo era il centro gravitazionale per le gare di tutta l’Europa orientale e sede della storica Coppa dell’Amicizia, oggi difende il suo ruolo di custode della passione motociclistica ucraina. Ogni competizione organizzata in queste condizioni è una vittoria contro l'oblio, un modo per dire che, finché ci sarà un motore acceso a Kiev, la storia di questo gioiello classico non potrà dirsi conclusa. Le moto, le foto sui social, i sorrisi sono la testimonianza di un popolo tenace e frammenti di normalità

Anche nel 2026 l’autodromo Chayka ospiterà il Campionato Ucraino Superbike. Si sono già svolte varie giornate di prove in pista e la prima tappa, delle quattro in programma, è prevista il 14 giugno. Previste varie classi: 300, Supersport, STK600, STK1000 e Superbike.