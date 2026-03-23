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Zanzibar pronta a rombare: il nuovo Circuit of East Africa trasformerà l’isola in un tempio del motorsport entro il 2027?

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
lunedì, 23 marzo 2026 alle 17:14
Zanzibar Circuit Of East Africa
Zanzibar Circuit Of East Africa
Quando uno pensa a Zanzibar s'Immaginano palme e spiagge da sogno. Tra poco più di un anno si sentirà anche il rombo dei motori, a quanto promette il sito del nuovo autodromo. Il Zanzibar Circuit Of East Africa trasformerà l’isola di Unguja in un tempio del motorsport internazionale.
Non si tratta solo di una pista, ma di un parco motori completo, dove adrenalina, paesaggi mozzafiato e innovazione si incontrano per dare vita a un’esperienza unica per motociclisti, piloti e appassionati.
Al centro del progetto spicca una pista di quasi 8 chilometri, capace di ospitare gare di livello mondiale, con varianti ridotte per test più brevi o sessioni di allenamento su misura. Il circuito effettivo dovrebbe essere di 5800 metri.
Tra hotel di lusso affacciati sull’oceano, parchi acquatici, porti turistici e giardini, il circuito diventa un vero e proprio ecosistema di intrattenimento e lifestyle, pensato per chi cerca l’emozione in pista ma anche il relax e il divertimento fuori dai circuiti. La posizione strategica rende l’isola facilmente raggiungibile, con panorami che trasformano ogni curva in un’esperienza visiva e sensoriale unica.
Sebbene l'area di 2500 metri quadri sia stata assegnata e il budget di 500 milioni di euro approvato dalla ZIPA (Zanzibar Investment Promotion Authority), i report di inizio 2026 suggeriscono che il progetto sia ancora in una fase di "groundwork" amministrativo e progettuale.
Secondo il cronoprogramma originale presentato nel 2024 l'autodromo dovrebbe essere pronto per il 2027 ma in condizionale è quindi d'obbligo. La testata giornalistica africana Financial Fortune Media da quasi per scontato che verrà realizzato e lo indica come uno degli autodromi africani che in futuro potrebbero ospitare la Formula 1 ma nonostante l'entusiasmo e il coinvolgimento di figure di spicco, non ci sono ancora evidenze di cantieri pesanti aperti sul sito.

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