Croatia Ring: la Croazia sogna un autodromo per Formula 1 e MotoGP

Un sogno o una concreta possibilità? Al momento pare più un sogno. La Croazia vorrebbe ospitare un giorno la Formula1 e magari anche la MotoGP in un nuovissimo autodromo: il Croatia Ring. Il progetto è ambizioso. L’idea, annunciata da tempo, pareva dovesse realizzarsi entro il 2027 ma al momento pare tutto fermo. Le pagine Facebook ed Instagram del Croatia Ring ci sono ma non sono presenti degli aggiornamenti significativi.

Il tracciato dovrebbe sorgere nell’area di Lapovac - Blagaj, vicino a Slunj, e la pianificazione è stata inserita nel piano territoriale della contea di Karlovac già nel 2022. Pare che i permessi ci siano però manca il cemento e l'asfalto. I finanziamenti, a quanto riportavano i media croati, arriverebbero esclusivamente da investitori privati croati, senza un centesimo di fondi pubblici. Tra gli impreditori coinvolti Ante Bušić, Tomislav Mamić e Davorin Stertner.

Il circuito dovrebbe essere firmato dalla TILKE GmbH, con gli architetti Hermann e Carsten Tilke con la consulenza dell’ex campione del mondo Jacques Villeneuve. Online si trovano già dei disegni ma sul sito della Tilke tra gli autodromi "Under Construction" questo progetto ancora non compare.

Se tutto andrà come annunciato dai promotori, nella prima fase, il tracciato avrà una lunghezza di quattro chilometri, mentre nella seconda fase verrà modificato ed ampliato. L'obbiettivo è rispettare tutti gli standard FIM e FIA in modo da poter ospitare le massime competizioni motoristiche.

Se il sogno si realizzerà, il Croatia Ring diventerà la nuova punta di diamante del motorsport balcanico, in grado di ospitare quindi gare di Formula 1 e MotoGP. Ad oggi pare un'utopia, che il progetto possa poi realizzarsi nel 2027 è praticamente impossibile. In ogni caso l’idea di un circuito moderno e privato in Croazia è senza dubbio affascinante.