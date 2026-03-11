MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Lavori all’Autodromo di Monza: cosa cambierà e perché le moto restano lontane

In Pista
di Marianna Giannoni
mercoledì, 11 marzo 2026 alle 15:30
Autodromo di Monza
Autodromo di Monza
L’Autodromo di Monza si rinnova. Il "Tempio della Velocità" è al centro di un progetto di interventi infrastrutturali che punta a modernizzare diverse aree dell’impianto e a migliorare servizi e strutture. Questo passaggio è fondamentale per garantire al tracciato un futuro stabile nel panorama internazionale.
Il piano di interventi riguarda un pacchetto di opere dal valore complessivo superiore ai 40 milioni di euro. Il progetto comprende diverse strutture destinate a cambiare il volto di alcune aree dell’impianto, con l’obiettivo di rendere il circuito più moderno e funzionale sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico. Tra gli interventi più importanti figurano la costruzione di nuove tribune, la realizzazione di una sala stampa aggiornata e la creazione di una nuova palazzina dedicata alla direzione gara.
Il programma include anche opere nel paddock, con nuove coperture e spazi pensati per migliorare l’organizzazione degli eventi, oltre al recupero dell’edificio del Serraglio, una struttura storica all’interno del Parco di Monza che verrà riqualificata e integrata nel sistema dell’autodromo. Tutti questi interventi dovranno però passare attraverso un iter amministrativo articolato che coinvolge diversi enti e procedure autorizzative.
Il progetto è pensato soprattutto per rafforzare il ruolo di Monza nel panorama automobilistico con la presenza stabile della Formula 1. Negli ultimi anni la competizione tra i circuiti per restare nel calendario mondiale si è fatta sempre più intensa quindi l’ammodernamento delle strutture è fondamentale.
La le moto? Le moto potranno mai tornare a girare nel "Tempio della Velocità"? L'Autodromo di Monza ha una lunga tradizione nel motociclismo. Per anni ha ospitato gare memorabili, compreso il celebre Gran Premio delle Nazioni del Motomondiale. Tanti ricordano anche le gare del Mondiale Superbike amatissime dal pubblico. L’ultima risale al 2012, dopo quell’evento nulla perché la FIM non aveva rinnovato l'omologazione a causa di alcune criticità legate alla sicurezza del tracciato. La pista, estremamente veloce e con vie di fuga limitate in vari punti, non è adatta alle moto di oggi.
I lavori attualmente in programma non sono pensati per modificare il layout della pista o le principali aree di sicurezza, ma piuttosto per migliorare strutture e servizi dell’impianto quindi è da escludere un ritorno delle moto in un prossimo futuro.

Leggi anche

Autodromo di Modena, maxi ampliamento bloccato: espropri e nuova strada fermano il cantiereAutodromo di Modena, maxi ampliamento bloccato: espropri e nuova strada fermano il cantiere
Nuovo autodromo a Rio tra oceano e verde: configurazioni multiple, grandi eventi e volano economico per la cittàNuovo autodromo a Rio tra oceano e verde: configurazioni multiple, grandi eventi e volano economico per la città
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Autodromo Monza

diMarianna Giannoni

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

649908563_1236555781917580_3834777045031699127_n_result
In Pista

La tradizione del CIV Sportbike in rosa continua con Luana Giuliani

11 marzo 2026
Mondiale Supersport 2026
In Pista

La Supersport cambia volto: sempre più ex piloti del Motomondiale in griglia

10 marzo 2026

Altre notizie

ivr-racing-contardi-aprilia-esbk

Italia alla conquista della Spagna: IVR Racing, Luca Maria Casagrande Contardi e Aprilia in Sportbike ESBK

Storie di Moto
Alex Lowes e Axel Bassani piloti Bimota WorldSBK nel test Superbike a Portimao

Bimota resta a Portimao con BMW e Yamaha: altro test per costruire il ritorno alla vittoria in SBK

Superbike
bonacorsi-ducati-mxgp-motocross

Ducati partenza sottotono: come in MotoGP, più dubbi che gioie anche in MX

Motocross
Marc Marquez

Caos Direzione Gara, Marc Marquez: "C'è una nuova linea rossa"

MotoGP

Articoli popolari

Test Portimao, un'altra giornata persa la pioggia: ora Danilo Petrucci è nei guai

Test Portimao, un'altra giornata buttata via: ora la BMW è in guai seri

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez accende la sfida: "Acosta? Capisco la morbosità"

MotoGP
Davide Tardozzi

Batosta Ducati, Tardozzi avverte: "Quest'anno sarà difficile"

MotoGP
Jonathan Rea pilota Honda HRC WorldSBK nel test Superbike a Portimao

SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: "Ho capito il livello della Honda". In gara a fine mese?

Superbike
Unknown_result

Michele Pirro prova a Misano la Ducati V4 verso il CIV Superbike 2026

In Pista

Loading