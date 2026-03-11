Italia alla conquista della Spagna: IVR Racing, Luca Maria Casagrande Contardi e Aprilia in Sportbike ESBK

Sempre più attenzione alla Spagna: ecco squadra, moto e pilota italiani per la nuova sfida Sportbike ESBK 2026. La storia del rinnovato progetto.

IVR Racing Project si prepara per una stagione 2026 in terra spagnola, visto che l'impegno quest'anno sarà nella ESBK, alias il Campionato Superbike Spagnolo. Il pilota scelto è il 16enne umbro Luca Maria Casagrande Contardi, la moto è la Aprilia RS660: ecco spiegata quindi la tripletta tutta italiana, che quest'anno troveremo al via nella categoria Sportbike e che ha rotto il ghiaccio nei giorni scorsi a Vallelunga, prima dei test ufficiali del 14-15 marzo a Jerez. Non solo ESBK: all'orizzonte l'idea di una wild card nel CIV e, guardando ancora più in grande, anche nella stessa Un team giovane, una lunga storia di successi e, aggiungiamo, una nuova sfida con tripletta tricolore. Il teamsi prepara per una stagione 2026 in terra spagnola, visto che l'impegno quest'anno sarà nella ESBK, alias il Campionato Superbike Spagnolo. Il pilota scelto è il 16enne umbro, la moto è la: ecco spiegata quindi la tripletta tutta italiana, che quest'anno troveremo al via nella categoria Sportbike e che ha rotto il ghiaccio nei giorni scorsi a Vallelunga, prima dei test ufficiali del 14-15 marzo a Jerez. Non solo ESBK: all'orizzonte l'idea di una wild card nel CIV e, guardando ancora più in grande, anche nella stessa nuova classe da quest'anno presente nel Mondiale Superbike!

Nei giorni scorsi la sala consiliare del palazzo comunale di Riano (Roma) ha ospitato il team IVR per presentare ufficialmente il suo nuovo progetto sportivo. Non è certo il primo che migra in Spagna: alcune squadre in precedenza ci hanno raccontato in particolare di regolamenti tecnici che non subiscono troppe varianti e troppo spesso, permettendo quindi un contenimento dei costi. Oltre al fatto che la penisola iberica è ormai riconosciuta come vera fucina di talenti, motivo per cui sempre più spesso le giovani promesse di qualsiasi nazione (arrivano dall'Asia, dal Sud America, dovunque insomma) guardano ormai alla Spagna per progredire e quindi avere la possibilità di puntare sempre più in alto.

Squadra, moto, programma

Il team di IVR Racing Project, oltre che da Viola Pomella e Riccardo Ciatti, è composto da Federico Brunelli (meccanico, laureando in Ingegneria Meccanica), Mirko Meloni (costruttore meccanico), Samuele Serafini (elettronico, laureato in Ingegneria Aerospaziale), Jonny Bertone (meccanico specializzato e detentore della storia motoristica della famiglia Ciatti con Riccardo) e Beatrice Albiati (social media manager e product designer).

La moto con la quale il team scenderà in pista sarà l’Aprilia RS 660, una delle punte di diamante della casa di Noale, moto con la quale Marco Bezzecchi nel 2025 ha battuto il record di pista con moto di serie sul circuito di Misano segnando il tempo di 1:45:129. Il campionato ESBK Sportbike, di scena sui circuiti iberici più rinomati, è composto di sei tappe tra marzo e novembre. Si comincia nel weekend del 22/03 a Jerez, avanti il 10/05 a Navarra, poi il 21/06 a Estoril (Portogallo), segue Aragon il 19/07, si continua il 20/09 ancora a Navarra, per poi concludere il 1/11 a Jerez.

Chi è Luca Maria Casagrande Contardi

Il pilota che quest’anno guida l’Aprilia RS 660 del team IVR è appunto questo giovane classe 2009, originario di Palazzolo di Assisi. In pista dai 5 anni, Luca Maria è stato campione minimoto e primo classificato del campionato CNV selettiva centro-sud Italia. A soli 9 anni ha ottenuto la deroga per prendere parte al CIV Junior vincendo, al suo esordio nel 2019, il titolo di campione italiano in sella alla Ohvale 110 4s. Nel 2020 è stato vicecampione italiano Civ Junior categoria Ohvale 160 e nel 2021 terzo assoluto nell'ultimo anno della categoria Civ MiniGP 50 2 tempi. Al suo curriculum si aggiungono poi ottime prestazioni nella categoria Premoto3 sia nel campionato italiano che durante alcune wild card in Spagna. Ora, a 16 anni, è pronto al salto alle moto “dei grandi” grazie alla lunga esperienza di guida e ad un fisico cresciuto e contestualmente allenato.

“Sto vivendo un sogno" ha sottolineato il giovane pilota umbro in occasione della presentazione ufficiale del progetto 2026. "Ho sempre lavorato con il massimo impegno e serietà per essere pronto a un passaggio così importante e impegnativo. Sono al tempo stesso emozionato, grato e desideroso di fare bene. Avere il sostegno del team IVR, con la sua storia e le sue forti competenze, per un appuntamento di alto livello come il campionato spagnolo è un sogno che si avvera".

I commenti al vertice

“Qui il motociclismo è una passione e una questione di famiglia che si tramanda da generazioni e che in passato, a partire dagli anni Novanta, ha regalato grandi successi nazionali ed europei" ha raccontato Viola Pomella, team manager e vicepresidente dell’associazione sportiva alla base della squadra laziale. "Il progetto IVR nasce lo scorso anno con il Trofeo RS 660 Aprilia, monomarca che ci ha permesso di costruire la squadra, conoscere la moto e individuare il giovane talento giusto su cui puntare: Luca Maria Casagrande Contardi”.

“Per quest’anno, seconda tappa del progetto IVR, abbiamo scelto come obiettivo la Sportbike ESBK in Spagna, Paese fucina di talenti dove vogliamo portare le nostre competenze, capacità e il nostro giovane talento tricolore che è Luca Maria Casagrande Contardi" ha poi aggiunto Riccardo Ciatti, ingegnere di pista e presidente dell’associazione IVR Racing Project. "Il Campionato Spagnolo di Velocità è un trampolino di lancio per le competizioni internazionali, è lì che si formano i più grandi talenti moderni ed è lì che vogliamo far vedere chi siamo. Sono anche in fase di progetto eventuali wild card nel campionato italiano CIV e nel Mondiale Superbike, sempre in categoria Sportbike. La terza tappa del progetto IVR è proprio il mondiale, un’impresa ambiziosa che cerchiamo di centrare nel 2027”.