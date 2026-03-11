A Portimao test Superbike rovinato dalla pioggia, ma per il team Bimota informazioni preziose quelle raccolte quando Lowes e Bassani hanno potuto girare sull'asciutto.

Nel primo round a Phillip Island è stata Bimota la seconda migliore casa in pista, dietro alla Ducati e con margine rispetto alle altre avversarie. I podi conquistati con Axel Bassani e Alex Lowes sono stati degli ottimi segnali sulla crescita KB998 Rimini, però il team attendeva il test a Portimao per cercare di migliorare ulteriormente il pacchetto tecnico ed essere sempre più forte nei prossimi appuntamenti del calendario Superbike 2026.

Purtroppo, solo nella prima giornata i piloti hanno potuto girare per un po' di ore su pista asciutta, poi è arrivata la pioggia e nel day 2 nessuno ha girato a causa delle condizioni avverse. La classifica finale dei tempi vede Lowes in vetta con oltre mezzo secondo di vantaggio su Nicolò Bulega, fatto che non deve illudere, visto che il ducatista è caduto e poi non ha potuto migliorare il suo crono. Quanto fatto lunedì conta il giusto e il Bimota by Kawasaki Racing Team ha anche deciso di tornare all'Autodromo Internacional do Algarve venerdì 13 marzo, dato che le previsioni meteo sembrano essere più favorevoli e ci dovrebbe essere la possibilità di fare una normale giornata di test. Anche Yamaha e BMW hanno confermato la loro presenza, a loro volta bisognose di lavorare con i propri piloti.

Superbike Test Portimao: i commenti di Lowes e Bassani

Lowes è soddisfatto del feeling e della velocità che ha avuto lunedì, anche se chiaramente avrebbe preferito poter lavorare di più, accumulando più chilometri e dati utili allo sviluppo della Bimota KB998 Rimini: "Mi sentivo bene fin dal primo giorno in sella alla moto. È stato bello tornare in pista in Europa dopo il round di apertura in Australia. Siamo stati piuttosto forti e veloci sull'asciutto lì, e anche qui a Portimao fin dai primi giri. Abbiamo continuato il lavoro dei test invernali ed è stato positivo. Avevamo appena iniziato a provare alcune novità sulla moto e poi ha piovuto, quindi non abbiamo avuto la possibilità di testare davvero le cose. Non avevamo avuto la possibilità di guidare a Portimao dalla gara dell'anno scorso, quindi è stato bello vedere l'evoluzione della KB998 Rimini. Abbiamo molte cose da provare per prepararci al weekend di gara a Portimao".

Bassani ha conquistato l'ottavo tempo, a 932 millesimi da Lowes, ma chiaramente quello non è il suo divario reale dal compagno di squadra a Portimao: "Il primo giorno abbiamo percorso circa 29-30 giri - spiega - e abbiamo provato alcune soluzioni sull'asciutto. Abbiamo lavorato un po' sull'assetto per la gara e molto sull'elettronica. Poi abbiamo avuto un po' di maltempo: quest'anno siamo stati davvero sfortunati con il meteo e solo i due giorni in Australia sono stati davvero buoni. È stato lo stesso per tutti, ma in generale non è il massimo per i piloti. Abbiamo bisogno di più tempo per lavorare sulla moto e sentirci bene. Dobbiamo continuare a lavorare, rimanere positivi e vedremo come andrà nei prossimi giorni".

SBK, obiettivo vittoria

Il maltempo sta ostacolando il lavoro di tutti i costruttori, ma Bimota potrebbe essere la sorpresa del Mondiale Superbike 2026. In parte lo è già stata nel 2025, perché con un progetto nuovo ha comunque chiuso con entrambi i piloti nella top 10 e con 4 podi ottenuti da Lowes. Non era scontato. Chiaramente, quest'anno l'obiettivo è crescere, essere presenza costante nelle prime posizioni, aumentare il numero di podi e cercare anche di vincere.