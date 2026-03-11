MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: "Ho capito il livello della Honda". In gara a fine mese?

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 11 marzo 2026 alle 9:32
Jonathan Rea pilota Honda HRC WorldSBK nel test Superbike a Portimao
Superbike Test Portimao, Jonathan Rea: il bilancio del collaudatore Honda
Pioggia guastafeste a Portimao, ma per Rea e Honda il test è stato comunque utile: vedremo il sei volte iridato Superbike in gara a fine mese?
In Portogallo c'era anche Jonathan Rea per i due giorni di test SBK programmati per preparare il prossimo round (27-29 marzo) e, in generale, una stagione 2026 nella quale Honda vorrebbe compiere dei passi in avanti rispetto al passato. Purtroppo, la pioggia ha rovinato parte del day 1 e tutta l'ultima giornata, ma comunque il nuovo tester HRC ha percorso 32 giri utili sia per verificare le sue condizioni fisiche sia conoscere meglio la CBR1000RR-R Fireblade SP. Nono tempo finale, a 1"1 dal leader Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team).

Superbike Test Portimao: il bilancio di Jonathan Rea

Il sei volte iridato Superbike è stato contento di tornare in pista all'Autodromo Internacional do Algarve, anche se avrebbe preferito (come tutti) poter girare di più e sfruttare pienamente i due giorni di test programmati: "Lunedì avevo il sorriso stampato in faccia solo perché guidavo la moto su questo circuito che adoro. È stato fantastico lavorare di nuovo con la squadra e ritrovare quel feeling, anche se abbiamo dovuto affrontare ancora una volta il maltempo. In effetti, il meteo è stato una sfida per tutta la stagione di test invernali. Finora siamo riusciti a completare solo circa 50-60 giri in totale, ovvero meno di un giorno intero di test in condizioni normali, quindi abbiamo ancora molto lavoro da fare.".
Pur non avendo percorso abbastanza giri, per Rea il tempo trascorso in pista non è stato inutile: "Sono riuscito a capire il livello della CBR abbastanza rapidamente quando sono arrivato. È già buono, ma ci sono chiaramente alcune aree in cui possiamo migliorare. Ci stiamo arrivando gradualmente e stiamo dando agli ingegneri in Giappone e al team una direzione più chiara da seguire". Se la pioggia non avesse rovinato i piani dei team, il tester Honda avrebbe potuto comprendere meglio la moto e fornire più feedback ai tecnici per migliorarla.

Dixon out, JR65 gareggia nel round SBK?

Disputare un test senza intoppi legati alle condizioni meteo sarebbe stato utile anche nell'ottica di comprendere meglio se l'infortunio al ginocchio destro sia qualcosa da archiviare, ma comunque il pilota nord-irlandese è contento di come si è sentito in sella alla sua CBR1000RR-R Fireblade: "Fisicamente la mia condizione è molto migliore rispetto al primo test che abbiamo fatto a Jerez, dove non riuscivo a piegare abbastanza il ginocchio per guidare comodamente. Portimão è una pista molto fisica, quindi tutto sommato è stato un buon test e mi sento fisicamente pronto per continuare a progredire con il lavoro".
Ora si attendono conferme ufficiali sulla partecipazione di Rea al prossimo round Superbike proprio a Portimao, dove probabilmente Jake Dixon non potrà correre. Anche se il team HRC non ha ancora annunciato l'assenza dell'ex pilota Moto2 nel weekend di gara in Portogallo, sembra abbastanza improbabile il suo recupero. Si era già parlato della presenza di JR65 come wild card, ma con l'inglese fuori dai giochi potrebbe direttamente prenderne il posto nella squadra affiancando Somkiat Chantra, che all'Autodromo Internacional do Algarve ha girato per la prima volta nel 2026. Come abbiamo raccontato, il pilota thailandese si era infortunato durante un allenamento al Sepang Internacional Circuit e non aveva mai potuto guidare la sua CBR prima di lunedì.

Jonathan Rea

diMatteo Bellan

