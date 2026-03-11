Caos Direzione Gara, Marc Marquez: "C'è una nuova linea rossa"

Nella MotoGP sprint in Thailandia, Marc Marquez e Pedro Acosta hanno dato vita a un duello serrato per la vittoria. Al penultimo giro il giovane pilota della KTM ha sorpreso il nove volte campione del mondo alla curva 7, che ha restituito il colpo all'ultima curva, dove Acosta è dovuto uscire largo. Secondo la Direzione Gara la manovra era oltre il limite del regolamento, costringendo Marc a ridare la posizione, lasciando vincere l'avversario.

Una sanzione dubbia

La decisione dei commissari ha suscita molte polemiche, soprattutto fra gli amanti dello spettacolo puro e dei sorpassi. Anche i vertici Ducati hanno contestato la scelta, ma ormai il dado è tratto e potrebbe rappresentare un "pericoloso" precedente nei prossimi Gran Premi.

Durante un evento commerciale a Madrid, il campione in carica della MotoGP non ha potuto esimersi dall'esprimere la sua opinione. "Devi adattarti. È come i rigori nel calcio. C'è una linea rossa in ogni stagione fissata dagli steward di gara, e in questo primo GP l'hanno abbassata un po'. Devono mantenere quella linea per tutta la stagione, e noi piloti dobbiamo adattarci".

Un nuovo limite per le sanzioni?

Una dichiarazione che ha un po' di retrogusto amaro, specie per un pilota sempre al limite come Marquez. A suo dire, i commissari sono diventati più pignoli nell'imporre sanzioni, ma questa dovrà essere la linea da seguire per tutta la stagione MotoGP '26. "Ancora una volta, si tratta di tracciare una linea rossa e applicare la stessa linea a tutte le azioni", ha aggiunto il fuoriclasse della Ducati.

E prova a dare la sua spiegazione. "So che è stata un'azione molto al limite. Non ho cercato contatti... Questo è il nuovo limite, e come ho già detto, noi piloti dobbiamo adattarci. Diamo un'occhiata a cosa è successo in Moto3: prima c'erano molte penalità, ora sono meno. Forse ci penseremo due volte prima di sorpassare, solo per evitare una penalizzazione".

Aprilia fiuta il Mondiale

Bisogna iniziare a costruire il weekend in FP1, senza dimenticare il giro veloce, perché le qualifiche sono molto importanti. Allo stesso tempo, devi prepararti per la gara principale e per la Sprint, entrambi richiedono due stili di guida diversi". Oltre il dato regolamentare, il Mondiale MotoGP si preannuncia entusiasmante con l'ascesa dell'Aprilia. Marco Bezzecchi continua a macinare vittorie dopo il gran finale del 2025. Difendere il titolo iridato non sarà facile per Marc Marquez, il gap si è ridotto e la Desmosedici non sembra più un prototipo irraggiungibile. "".

Ma la concorrenza si sta facendo molto agguerrita. "Bisogna sempre tenere d'occhio i propri avversari, cosa potrebbero fare meglio o peggio e dove si trovano in questo momento. Da qui puoi dedurre se puoi dire: Questo weekend è nostro!".