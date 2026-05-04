Ecco perché il Circuito MotoGP di Le Mans è intitolato ad Ettore Bugatti

Porzione del leggendario tracciato della Sarthe, il Circuit Bugatti è diventato la casa della MotoGP in Francia per uno dei Gran Premi che registrano di anno in anno la maggiore affluenza di pubblico. La particolarità di questo tracciato verte nella sua dedica ad Ettore Bugatti, naturalizzato francese, ma nativo di Milano ed originario della Brianza.

DEDICA AD ETTORE BUGATTI

La genesi della titolazione di "Circuit Bugatti" verte sulla passione di un individuo per il marchio Bugatti. Di Jean-Marie Lelièvre, nello specifico, principale artefice della costruzione dell'impianto. Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest dal 1951 al 1973, ritenne che Le Mans dovesse allargare i propri orizzonti con la creazione di un tracciato "corto" rispetto al circuito dell'Hunadières, volto ad ospitare gare sprint e di velocità. Formula 1 compresa (accadde nel 1967). Detto ciò: perché proprio "Circuit Bugatti"? Fu un'idea dello stesso Mr. Lelièvre.

OMAGGIO AL GENIO

Prima di diventare Presidente dell'ACO, fu direttore della Mutuelle Générale Française. Chiaramente tante (lussuosissime) Bugatti vennero assicurate tramite la compagnia da lui stesso diretta, così in poco tempo conobbe e strinse un bel rapporto di amicizia con Jean Bugatti. O meglio, con Gianoberto (il suo vero nome), primogenito di Ettore. Tra una chiacchiera e l'altra, Lelièvre si appassionò al marchio Bugatti, diventando lui stesso titolare di due formidabili creature di E.B.: la Type 13 Sport e la Type 57. Al momento di titolare il circuito permanente di Le Mans, Lelièvre proposte al direttivo dell'ACO di chiamarlo "Circuit Bugatti". Una richiesta accolta favorevolmente, in primis da Jacques Finance, all'epoca Presidente della Commissione Sportiva dell'ACO, dai trascorsi da pilota proprio al volante di svariate Bugatti.

INAUGURATO NEL 1966

Così all'inaugurazione dell'impianto tenutasi il 17-18 settembre 1966 il tracciato permanente della Sarthe fu ufficialmente intitolato ad Ettore Bugatti. Alla presenza di due invitati d'eccezione: Pierre Veyron, da pilota vincitore con una Bugatti alla 24 ore di Le Mans nel 1939, ed L'ébé, figlia di Ettore.