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Yamaha sull'orlo del disastro: "Più difficile del previsto"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 04 maggio 2026 alle 8:21
Fabio Quartararo
La Yamaha sta affrontando una fase di ricostruzione in MotoGP, ma il processo si sta rivelando più complicato del previsto. Il passaggio al motore V4 sta portando molti problemi, trascinando il marchio di Iwata in fondo alla classifica. Un crollo verso il basso da cui sarà difficile risalire, con il nuovo regolamento che potrebbe forse dare in aiuto alla squadra.

Il weekend di Jerez come test

Anche il test di Jerez si è rivelato una delusione per i piloti Yamaha. Il costruttore giapponese ha assoluta libertà di condurre test e introdurre nuove componenti, grazie al sistema delle concessioni. Ma nel lunedì andaluso Alex Rins e Fabio Quartararo avevano poco o nulla da provare, visto che avevano già sfruttato il weekend di gara per montare gli aggiornamenti disponibili. La vera delusione dei piloti è arrivata quando hanno saputo che il nuovo motore promesso per questi test non sarebbe arrivato in tempo. Non per Jerez, e presumibilmente nemmeno per Le Mans la prossima settimana.
Come la maggior parte dei marchi della MotoGP, anche la Yamaha si è concentrata sull'aerodinamica, dove sembra aver trovato un maggiore feeling con l'avantreno. "Non tanto in termini di pura performance, quanto di sensazioni che possono aiutarci. C'è ancora molto lavoro da fare". Tuttavia, non è stato un buon segno vedere che la Casa di Iwata ha equipaggiato la moto di Quartararo con una carenatura recuperata dall'anno scorso. "Non abbiamo trovato nulla di eclatante, solo piccoli dettagli che possono aiutarmi in sella. Ma a dire il vero, non abbiamo scoperto nulla di veramente decisivo".

Inizio in salita per il V4

Il team Massimo Meregalli non cerca alibi, né si nasconde dietro le difficoltà. "Sapevamo benissimo che non sarebbe stato facile... Devo dire che pensavo sarebbe stato un po' più semplice". La realtà è ben diversa, i risultati latitano, c'è malcontento fra i piloti, sarà un anno di transizione e duro lavoro. "Purtroppo ci troviamo di fronte a un percorso che forse non avevamo previsto, che sta rallentando un po' il processo di sviluppo".
Nonostante un inizio di stagione MotoGP in salita la speranza resta intatta. "Continuiamo a credere che nella seconda metà dell'anno inizieremo a vedere risultati diversi", ha aggiunto Meregalli. Nel futuro a breve termine ci sarà anche una nuova line-up piloti, formata da Jorge Martin e Ai Ogura. La sfida ora non è solo rendere la moto competitiva, ma adattare l'intero team a questo nuovo concetto.
La filosofia di guida cambia, i parametri tecnici cambiano e persino il tipo di pilota che può ottenere il massimo dalla moto cambia. Yamaha ha impiegato anni a sviluppare un'identità ben precisa con il motore in linea e rompere con essa significa ricominciare praticamente da zero. Pertanto, al di là dei risultati immediati, la vera prova sarà come si evolveranno nel corso della stagione e se questo nuovo progetto consentirà di rivedere la M1 ai vertici del Mondiale MotoGP.

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