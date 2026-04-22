Jorge Martin sfida l'ex Ducati: "Vi stiamo aspettando"

A Jerez c'è grande attesa per rivedere all'opera Jorge Martin , campione del mondo di MotoGP che ha dovuto fare i conti con una lunga serie di infortuni. Il pilota Aprilia sta seguendo una riabilitazione che richiede ancora tempo, ma i risultati iniziano a farsi rivedere. In Brasile e Texas ha centrato un doppio podio, con una vittoria nella Sprint ad Austin. L'ultimo successo in una gara domenicale risale al GP dell'Indonesia 2024, l'anno del suo titolo mondiale.

'Martinator' non ancora al top

Jorge Martin è ancora in fase di ripresa dopo i due interventi dello scorso inverno, alla mano sinistra e alla clavicola destra. "Non sono ancora al 100%, devo ammetterlo, ma sarò un po' più preparato a Jerez rispetto ad Austin". Cosa gli manca per raggiungere il 100% della forma fisica? "Tempo. Le ossa stanno guarendo, ma è chiaro che sento ancora qualcosa a livello fisico. Ma è vero che quando sono in moto con l'adrenalina a mille, non sento niente... Penso che non tornerò al top prima di metà stagione", ha spiegato 'Martinator' al quotidiano spagnolo 'AS'.

Il feeling con la RS-GP

La stagione MotoGP 2026 "è iniziata meglio di quanto mi aspettassi". Secondo posto in classifica piloti, a quattro punti di distanza dal compagno di box e leader provvisorio Marco Bezzecchi. "Da quando sono arrivato, la moto ha qualcosa in più da offrire. Ho notato soprattutto che tutto sembrava più naturale, le sensazioni erano ottime e non ho dovuto regolare nulla sulla moto per essere veloce. Mi sto abituando molto bene a ciò di cui l'Aprilia ha bisogno. In questo senso, è chiaro che non sono ancora in sintonia al 100% con la moto. Vedo che Marco ha altre qualità o è a un livello superiore che noi non abbiamo ancora raggiunto. Ma credo nel progetto e ho fiducia, e lo porteremo a termine".

Il test MotoGP di lunedì sarà un'altra grande occasione per ottimizzare il feeling con la RS-GP. Il madrileno cercherà di mettere da parte le novità durante il weekend di gara, per massimizzare al meglio le prestazioni e i risultati di Jerez, nonostante non sia uno dei suoi circuiti preferiti. Il suo miglior risultato dall'ingresso in classe regina è un 4° posto nel 2023, poi ha collezionato ritiri, cadute e assenza per infortuni.

La sfida con Ducati

Se la moto era dominante l'anno scorso, non possono semplicemente sparire ora. È chiaro che Aprilia ha fatto un passo avanti, ma penso che il livello sia molto equilibrato e, alla fine, tutto si sistemerà, quindi noi siamo qui ad aspettarli". La sfida con Ducati è appena cominciata, la Desmosedici GP presto potrebbe tornare alla ribalta dopo un inizio non troppo entusiasmante. Ma mai abbassare la guardia con la Casa di Borgo Panigale e il suo fuoriclasse Marc Marquez . "".