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Razgatlioglu e Moreira davanti ai big Yamaha e Honda: la svolta passa dai rookie?

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 06 giugno 2026 alle 19:20
razgatlioglu-moreira-motogp-ungheria
Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira rispettivamente miglior Yamaha e top Honda nella Sprint in Ungheria. Segnali per i marchi MotoGP giapponesi?
Esordienti decisamente brillanti nella Sprint appena conclusa al Balaton Park. Toprak Razgatlioglu, l'ex Superbike al primo anno nella sfida MotoGP, ha chiuso come miglior pilota per Yamaha. Diogo Moreira, lo storico campione brasiliano della Moto2, s'è invece imposto sui colleghi del team ufficiale Honda HRC, cogliendo anche la zona punti. Situazione "imbarazzante" per il progetto factory, visto che l'alfiere Pramac Yamaha ed il pilota LCR sono appena arrivati in MotoGP ed in due team satellite. Eppure, mentre Quartararo si dichiara sempre più scoraggiato e Mir litiga con le vibrazioni, proprio loro stanno portando un piccolo sorriso ai due marchi giapponesi nel GP Ungheria, conseguenza di segnali incoraggianti visti in precedenza. Forse Yamaha e Honda devono rischiare tutto proprio su di loro per rilanciare i rispettivi progetti, con lo sguardo ad un 2027 rivoluzionario sempre più vicino.

Razgatlioglu può essere la "soluzione" Yamaha? 

L'abbiamo detto più volte ma è cosa nota: il tre volte iridato Superbike sta affrontando una grande sfida con la moto peggiore della griglia MotoGP. È faticoso, il campione turco non ha mai nascosto le difficoltà della Yamaha M1, in linea con gli altri tre piloti, ma quanto visto oggi è un segnale molto interessante. Passi che il rookie Pramac ha ribadito più volte di apprezzare particolarmente il Balaton Park, ma ha anche ribadito che con le derivate di serie era tutto perfetto, ponendo vari punti di domanda invece sul debutto con la MotoGP. Oggi ha chiuso 13°, fuori dai punti, ma s'è tenuto alle spalle il compagno di box Jack Miller, Fabio Quartararo e Alex Rins, piloti con ben più esperienza nella categoria. Viene certamente da pensare cosa potrebbe fare se avesse una moto migliore... Magari Yamaha deve puntare su di lui per rilanciare il suo progetto nella classe regina del Motomondiale?

Moreira e le sirene Honda factory 

Le voci di un possibile trasferimento da LCR al team ufficiale per la prossima stagione sono già scattate, Lucio Cecchinello ha confermato l'eventualità. "Collaboriamo con Honda da 20 anni e abbiamo gli stessi materiali, non ci sono differenze tra squadra ufficiale e LCR" ha dichiarato a motogp.com. "Certo è un posto più prestigioso, senza dubbio. Noi speriamo di andare avanti con lui, ma se Honda decidesse di averlo nel team ufficiale, non cambierà il nostro rapporto". Certamente Diogo Moreira si sta facendo notare, anche al Balaton Park la nuova conferma con un'altra Q2 diretta ed il 7° posto odierno, seconda volta a punti in una Sprint e miglior risultato assoluto dopo il 9° posto in Catalunya e la 10^ piazza al Mugello. Il brasiliano poi è approdato in MotoGP con un contratto diretto con Honda. Potrebbe rivelarsi l'asso nella manica anche in vista della rivoluzione 2027.

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Toprak Razgatlioglu

diDiana Tamantini

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