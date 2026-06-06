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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Balaton

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 06 giugno 2026 alle 15:45
Piloti MotoGP schierati sulla griglia di partenza al Balaton Park Circuit, Ungheria
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint a Balaton Park
In Ungheria trionfo Ducati con Marquez, Bezzecchi limita i danni e guadagna rispetto a Martin: la situazione del campionato.
È arrivato al Balaton Park Circuit dichiarando di non pensare di poter vincere, però oggi Marc Marquez è stato più veloce di tutti. Dopo essersi preso la pole position nelle Qualifiche, ha dominato totalmente la Sprint. Partito benissimo, ha evitato di rendersi attaccabile da Pedro Acosta e ha guadagnato un margine di circa 2 secondi che ha poi gestito senza errori. Il rivale KTM, uno dei favoriti di questo weekend MotoGP in Ungheria, non è riuscito a rendergli le cose difficili e si è dovuto accontentare di un secondo posto comunque positivo.
Sul podio sale anche Marco Bezzecchi, che limita i danni conquistando 7 punti comunque utili per la sua corsa al titolo mondiale MotoGP 2026. Ne ha guadagnati 3 su Jorge Martin, sesto al traguardo della sprint race. Davanti al numero 89 del team factory Aprilia anche Raul Fernandez e Fermin Aldeguer. A punti oggi pomeriggio pure Enea Bastianini (KTM Tech3) e Pecco Bagnaia (Ducati). Non ha ottenuto punti Fabio Di Giannantonio, che rimane terzo nella classifica piloti, dove ha 46 punti di ritardo da Bez e 22 di vantaggio su Acosta. Nel campionato costruttori Ducati rosicchia dei punti ad Aprilia: la distanza è di 25 punti ora.

MotoGP Ungheria: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 180 punti
  2. Jorge Martin 160 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 134 punti
  4. Pedro Acosta 112
  5. Raul Fernandez 93
  6. Ai Ogura 92
  7. Marc Marquez 83
  8. Pecco Bagnaia 83
  9. Alex Marquez 67
  10. Fermin Aldeguer 64
  11. Luca Marini 46
  12. Brad Binder 42
  13. Enea Bastianini 41
  14. Franco Morbidelli 38
  15. Fabio Quartararo 37
  16. Johann Zarco 34
  17. Diogo Moreira 26
  18. Joan Mir 15
  19. Alex Rins 9
  20. Maverick Vinales 5
  21. Augusto Fernandez 4
  22. Toprak Razgatlioglu 4
  23. Jack Miller 3
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Aprilia 225 punti
  2. Ducati 200 punti
  3. KTM 134
  4. Honda 73
  5. Yamaha 41

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