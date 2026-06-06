Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Balaton

In Ungheria trionfo Ducati con Marquez, Bezzecchi limita i danni e guadagna rispetto a Martin: la situazione del campionato.
È arrivato al Balaton Park Circuit dichiarando di non pensare di poter vincere, però oggi Marc Marquez è stato più veloce di tutti. Dopo essersi preso la pole position nelle Qualifiche, ha dominato totalmente la Sprint
. Partito benissimo, ha evitato di rendersi attaccabile da Pedro Acosta e ha guadagnato un margine di circa 2 secondi che ha poi gestito senza errori. Il rivale KTM, uno dei favoriti di questo weekend MotoGP in Ungheria, non è riuscito a rendergli le cose difficili e si è dovuto accontentare di un secondo posto comunque positivo.
Sul podio sale anche Marco Bezzecchi
, che limita i danni conquistando 7 punti comunque utili per la sua corsa al titolo mondiale MotoGP 2026. Ne ha guadagnati 3 su Jorge Martin, sesto al traguardo della sprint race. Davanti al numero 89 del team factory Aprilia anche Raul Fernandez e Fermin Aldeguer. A punti oggi pomeriggio pure Enea Bastianini (KTM Tech3) e Pecco Bagnaia (Ducati). Non ha ottenuto punti Fabio Di Giannantonio, che rimane terzo nella classifica piloti, dove ha 46 punti di ritardo da Bez e 22 di vantaggio su Acosta. Nel campionato costruttori Ducati rosicchia dei punti ad Aprilia: la distanza è di 25 punti ora.