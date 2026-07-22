Jay Carol Gigli: la dj che ha fatto perdere la testa a 'Diggia'

Fabio Di Giannantonio ha chiuso la prima parte del Mondiale MotoGP al quinto posto in classifica, con un bottino di 184 punti, a -24 dal leader provvisorio Jorge Martin. Il pilota VR46 sta vivendo una stagione ad altissimi livelli, con una vittoria e due podi nelle gare lunghe, cinque podi nelle Sprint. Un momento d'oro per il capitolino, che da tempo fa coppia con la dj Jay Carol Gigli.

Chi è Jay Carol Gigli

Da tempo nel paddock della MotoGP vediamo una ragazza dai capelli biondi al fianco di 'Diggia'. I due sono diventati inseparabili, sia durante i weekend di gara che nella vita di tutti i giorni. Jai Carol è conosciuta da molti anni per la sua vita artistica e musicale insieme a sua sorella Jasmine, figlie di Carlo Gigli, cantautore italiano con trascorsi e partecipazione al festival di San Remo. Le due sorelle sono molto note anche nel mondo della danza, della moda e della tv, partecipando alla trasmissione "Il lotto alle otto". Nel 2012 iniziano a dedicarsi prevalentemente al mondo delle discoteche e alla professione del dj. Fanno serate in giro per le discoteche italiane, catturando l'attenzione con il loro sound frizzante e la loro bellezza.

Carol e Fabio coppia fissa

Di Giannantonio (27 anni) e Jay Carol Gigli (32 anni) formano coppia fissa durante i weekend di MotoGP in giro per il mondo. "Ho conosciuto una persona fantastica con cui mi trovo in un sacco di cose - ha ammesso il pilota romano a 'La Gazzetta dello Sport' -. È una figura fondamentale anche per le mie performance e i miei risultati: mi ha insegnato a concentrarmi anche nella vita vera, al di fuori della moto, a fare attenzione ad aspetti che magari prima ritenevo poco importanti... Sono in un momento molto felice con lei".

Il momento d'oro di 'Diggia'

MotoGP e discoteche si muovono in tempi e modalità diversi, fare combaciare le loro attività non sempre è facile. "Io lavoro di giorno, lei di notte. Ma troviamo sempre la soluzione, a costo di fare i salti mortali", ha proseguito Fabio. "Una volta eravamo in vacanza in Spagna mi hanno chiamato, dovevo andare subito a Silverstone. Appena arrivati là è arrivata una serata per lei, quindi siamo volati immediatamente in Italia. Per poi tornare in Spagna. Tutto nell’arco di poche ore. Cerchiamo di stare insieme il più possibile. È una cosa bella".