Valentino Rossi: "Mi manca la MotoGP, ma non così tanto"

La MotoGP Legend Valentino Rossi si è affermato come un pilota rispettato nell'ambiente GT3, come conferma la sua prima pole position nella Sprint Cup di Misano. Nonostante la mancata vittoria sul circuito di casa, il Dottore ha dimostrato di essere in una fase ascendente e per il 2027 ha in programma nuove sfide.

L'agenda 2027 di Valentino

Il campione di Tavullia sta già pianificando la prossima stagione e ha un sogno nel cassetto. Partecipare alla 24 Ore sul circuito Nurburgring-Nordschleife e per farlo deve conseguire una patente speciale. "Sto già guidando l'intera GT World Challenge Europe e spero di ottenere l'idoneità per la Nordschleife entro la fine dell'anno", ha spiegato Valentino Rossi.

Non è ancora chiaro in quale gara completerà il test, ma tutto lascia pensare che non la otterrà prima del mese di ottobre. Una volta ricevuto il permesso per entrare nell'Inferno Verde, la strada sarà spianata e prenderà parte alla 24 Ore del Nurburgring nel 2027. Lì, il nove volte campione del mondo di motociclicsmo potrebbe incontrare il quattro volte iridato di Formula 1 Max Verstappen, anche lui grande appassionato di endurance. Nella prossima stagione, l'ex campione MotoGP continuerà l'avventura nel GT World Challenge Europe, e parteciperà a tutte e dieci le gare.

MotoGP primo grande amore...