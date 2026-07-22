Colpo clamoroso in MXGP: Febvre-Kawasaki ai saluti, si prepara il matrimonio con Ducati?

Romain Febvre e Kawasaki ai saluti a fine Mondiale MXGP 2026. Le voci di mercato sul futuro in Ducati non mancano.

Se confermato, sarebbe un super colpo di mercato. Di oggi la notizia che Romain Febvre, veterano del Mondiale Motocross nonché iridato MXGP in carica, e Kawasaki si saluteranno alla fine di questo 2026. Le voci riguardanti il campione francese però si rincorrono da un pezzo: il suo nome infatti è stato associato a Ducati, anzi sembra che Febvre abbia già svolto un test in sella alla Desmo450 MX Factory con ottime sensazioni. Sempre stando alle voci non ancora confermate, dovrebbe affiancare Andrea Bonacorsi , mentre Calvin Vlaanderen sarebbe prossimo ai saluti con la Rossa. Al momento però non c'è ufficialità da Ducati, ma certo l'attenzione aumenta dopo l'ufficialità, questa sì, della fine della collaborazione con Kawasaki dopo sette anni da protagonisti in MXGP.

Febvre e Kawasaki ai saluti, il comunicato ufficiale

Da quando è entrato a far parte del team Kawasaki nel 2020, Romain ha ottenuto risultati straordinari, conquistando la medaglia d'oro nel Campionato del Mondo MXGP nel 2025 e due medaglie d'argento nel 2021 e nel 2023. Con tredici vittorie in tredici round e ventotto manche nel campionato MXGP, è salito sul podio per la cinquantacinquesima volta con i colori Kawasaki durante il recente GP di Gran Bretagna in sella alla KX450-SR ufficiale. Kawasaki ringrazia sentitamente il pilota francese per la sua straordinaria collaborazione, una delle più lunghe in assoluto tra l'azienda e un pilota.

“Tra qualche mese arriverà il momento di separarmi da Kawasaki dopo tante stagioni in verde e, naturalmente, tanti ricordi, tanti buoni risultati e tanti successi insieme" ha dichiarato Romain Febvre. "Gran parte della mia carriera rimarrà per sempre con Kawasaki, siamo stati insieme per sette anni, che è tanto nella carriera di un pilota. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo finale, ovvero il titolo mondiale lo scorso anno, dopo aver lottato per il titolo nel 2021 – la mia prima stagione con Kawasaki – e nel 2023. Ho sempre avuto persone fantastiche intorno a me da quando ho firmato con Kawasaki. Abbiamo sviluppato una nuova moto nel 2023 e abbiamo mancato il titolo per pochi punti. Purtroppo nel 2024 ho subito un infortunio, ma alla fine abbiamo conquistato il titolo. Quest'anno lotteremo di nuovo per il podio, ovviamente l'obiettivo è vincere di nuovo un GP contro avversari forti, ma siamo qui e la mia motivazione è sempre la stessa: correre per il meglio!"

Non mancano i saluti ed i ringraziamenti: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me fin dal primo giorno. Innanzitutto, il vecchio team KRT di Thierry Chizat Suzzoni e il nuovo team KRT con Antti Pyrhonen, e ovviamente il Giappone che ha avuto fiducia in me e mi ha sempre accolto con un atteggiamento positivo". Per finire con la certezza del futuro già certo, forse non mancherà molto per l'ufficialità. "Il prossimo anno aprirò un nuovo capitolo della mia carriera, affronterò una nuova sfida, ed è ciò di cui ho bisogno alla mia età per dare il massimo. Ma la stagione non è ancora finita e fino all'ultima gara darò sicuramente il meglio di me".