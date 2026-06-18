Crisi Ducati MXGP: Bonacorsi out per tre GP e risultati che non arrivano, progetto già naufragato?

Andrea Bonacorsi rimarrà fermo per i prossimi tre GP. Nuova tegola di una stagione Motocross già complicata per Ducati ...

Dopo le notizie arrivate dal team Red Bull Ducati MXGP, ecco un comunicato proprio dal marchio. Andrea Bonarcorsi, incappato in un brutto incidente nel sabato di qualifiche a Kegums, rimarrà fuori per tre GP e non sarà sostituito. Per il momento, tutto dipenderà dal processo di recupero del pilota bergamasco, anche se c'è fiducia che possa tornare in sella tra qualche settimana, per poi prepararsi all'evento britannico della seconda metà di luglio.

Ducati in crisi nel motocross

Un'ulteriore tegola che davvero non ci voleva nel programma motocross di Ducati, che dopo un buon 2025 di debutto sta già vivendo una stagione infernale. Avevamo fatto il parallelo con le difficoltà nel Motomondiale ma, mentre in MotoGP la situazione sta migliorando, non si può dire lo stesso dell'offroad, i risultati purtroppo parlano chiaro. Non sono mancate poi varie problematiche: l'unica punta MX2, Ferruccio Zanchi, ha cominciato l'anno con ritardo per infortunio, mentre in classe regina Bonacorsi era già rimasto fermo per le conseguenze di un incidente, e di recente segnaliamo l' addio di Jeremy Seewer , in grave difficoltà con la Desmo450 MX. Ora rimane solo Calvin Vlaanderen a tenere alta la bandiera di un marchio che sta davvero facendo molta fatica nelle ruote tassellate...

La nota Ducati Media

Vittima di un incidente nel corso della gara di qualifica del Gran Premio di Lettonia lo scorso 6 giugno, Andrea Bonacorsi nei giorni successivi è stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico presso l'ospedale di Riga. Rientrato in Italia da qualche giorno, il pilota bergamasco avrà bisogno di alcune settimane prima di poter tornare in moto, e sarà quindi costretto a saltare i prossimi tre appuntamenti del Campionato del Mondo FIM di Motocross: il Gran Premio d'Italia, quello del Portogallo e del Sud Africa. Se la guarigione procederà secondo le previsioni, Bonacorsi potrà tornare ad allenarsi fra poche settimane, con l'obbiettivo di rientrare in gara a Foxhills, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma il 18 e 19 luglio prossimi. Il Red Bull Ducati Factory MXGP Team, non prevede di sostituire Bonacorsi, in attesa del suo ritorno.