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Bonacorsi a casa, focus sulla guarigione e niente GP d'Italia: come sta il pilota Ducati MXGP

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 16 giugno 2026 alle 13:12
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Andrea Bonacorsi è tornato a casa dopo l'infortunio e l'operazione: la nota Ducati MXGP sulla situazione del suo pilota.
Non è chiaro il tempo di recupero, ma ovviamente Andrea Bonacorsi non sarà al via del prossimo GP d'Italia a Montevarchi, in programma nel weekend 20-21 giugno. Il pilota Red Bull Ducati Factory MXGP è infatti reduce da un brutto incidente avvenuto durante le qualifiche dello scorso round a Kegums, in Lettonia. È stato operato ed ora dovrà concentrarsi esclusivamente sul suo processo di recupero, prima di pensare alle gare Motocross in generale, oltre alla ripartenza nel Mondiale MXGP.
Ricordiamo che Bonacorsi aveva un po' spaventato per il colpo all'addome da una pedana: portato in ospedale, era stato operato e non erano state riscontrate lesioni gravi interne. Dopo Guadagnini già KO da un po', un altro italiano in meno per l'appuntamento sull'impianto aretino, confermato dopo alcuni dubbi e polemiche presto archiviati. Non è chiaro ora cosa farà Ducati per il GP d'Italia, se si presenterà con il solo Calvin Vlaanderen (ricordiamo che Jeremy Seewer aveva già chiuso la sua collaborazione col marchio bolognese) o se schiererà anche un sostituto.

Andrea Bonacorsi, l'aggiornamento Ducati 

Dopo la caduta durante la gara di qualifica in Lettonia, Andrea ha subito un intervento chirurgico poco dopo l'incidente. Siamo felici di condividere che l'operazione è andata a buon fine e che Andrea è ora tornato a casa, recuperando bene. Per ora, le corse devono aspettare. Andrea si prenderà tutto il tempo necessario per guarire correttamente prima di tornare sulla pista. La sua salute e il suo recupero rimangono la priorità, e lo supporteremo in ogni passo di questo cammino. Vorremmo ringraziare tutti per il sostegno e le buone intenzioni. Andrea è determinato a tornare più forte e non vediamo l'ora di rivederlo con la squadra e sulla pista presto. Auguriamo ad Andrea una pronta guarigione!

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