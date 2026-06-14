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Lucas e Sacha Coenen che favola, esordio da urlo in AMA Motocross

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 14 giugno 2026 alle 11:50
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Lucas e Sacha Coenen protagonisti e già nella storia al debutto assoluto in AMA Motocross. I super gemelli belgi sono inarrestabili.
Non solo Clement Desalle ora nella storia oltreoceano per il Belgio. Lucas e Sacha Coenen hanno già lasciato il segno al debutto assoluto in AMA Pro National Motocross, brillando nella prima delle tre wild card in programma. Al Thunder Valley National di Lakewood, Colorado, il primo se l'è giocata costantemente con i super fratelli Lawrence, chiudendo infine al secondo posto overall, mentre il secondo s'è addirittura aggiudicato la vittoria nella seconda manche dopo i problemi nella prima.
Si dice che questo sia solo un "assaggio" prima del trasferimento definitivo negli Stati Uniti, come ha fatto ad esempio Jorge Prado (5° overall), ma questo lo vedremo più avanti. Ma se il buongiorno si vede dal mattino... Aumenta ancora di più la curiosità per i prossimi due eventi da disputare: segnatevi la trasferta al Southwick National in Massachusetts dell'11 luglio (tra i Gran Premi di Sudafrica e Gran Bretagna) e quella all'Ironman National Finals del 29 agosto (tra i GP di Paesi Bassi e Turchia).
"The Man", Roger De Coster, con Sacha e Lucas Coenen
"The Man", Roger De Coster, con Sacha e Lucas Coenen

I gemelli Coenen alla conquista dell'America 

Il citato "MX Panda", Clement Desalle appunto, era stato l'unico pilota belga finora ad essere salito sul podio in Pro Motocross: doppio secondo posto e P2 assoluta a Unadilla, era il 2010. Questo fino a ieri, quando Lucas Coenen (con il #104 della leggenda Roger De Coster) non ha emulato il predecessore esattamente con un 2-2 ed il 2° posto overall. Lo scatenato pilota KTM e solido leader iridato MXGP, ricordiamo appena 19 anni, dopo il 2° posto in qualifica ha realizzato un vero capolavoro nella classe 450, lottando con due pezzi da 90 come i fuoriclasse australiani Jett (poi vincitore di questo round) e Hunter (3°) Lawrence. Niente male, vero?
Non solo Lucas, visto che anche il gemellino Sacha non ha davvero sfigurato nella classe 250. Anche lui 2° in qualifica, ha poi avuto una Moto 1 complicata a causa di una doppia caduta: alla fine è riuscito a risalire fino al 14° posto. In Moto 2, storia ben diversa: holeshot e comando della corsa fino alla fine senza discussioni, cogliendo un eccezionale trionfo di manche con 6 secondi di margine su un nome di peso come quello di Jo Shimoda, infine vincitore di questo evento a Lakewood. Alla fine Sacha Coenen ha messo a referto un gran 4° posto assoluto, come il gemello un debutto da applausi.

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