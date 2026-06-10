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Coenen gemelli meraviglia, Herlings tradito dalla Honda: le due facce del Mondiale MX 2026

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 10 giugno 2026 alle 17:31
coenen-herlings-mxgp
Lucas e Sacha Coenen padroni del Mondiale Motocross in questo inizio di 2026, Jeffrey Herlings invece ha vissuto un doppio incubo tecnico...
Lucas e Sacha Coenen gemelli da urlo, KTM ci ha davvero visto giusto! Mentre l'uomo dei record Jeffrey Herlings è stato tradito per ben due volte dalla sua Honda... La prima parte di stagione del Mondiale Motocross 2026 vede proprio questi protagonisti in particolare, due lati di storia dell'offroad al momento differenti. Mentre i due scatenati fratelli belgi hanno vinto il primo GP insieme e regnano tra MXGP e MX2, i guai tecnici si sono abbattuti per ben due round consecutivi sull'olandese di HRC, che vanta l'incredibile record di 115 vittorie di GP ma è ora a ben 62 punti di ritardo da Lucas Coenen dopo 8 eventi. L'avreste mai previsto?

Gemelli meraviglia 

Nel prossimo weekend tocca all'esordio in AMA Pro National Motocross, la nuova sfida americana, ma prima rivediamo la situazione di questi ragazzi terribili nel Mondiale. Sacha è il re delle gare di qualifica in MX2, con l'unica eccezione di quella del GP di Francia, andata al beniamino di casa Mathis Valin. Lo scorso weekend a Kegums però, oltre alla pole, ha piazzato un 1-1 di manche che ancora non s'era visto quest'anno, sbaragliando la concorrenza senza troppi problemi e blindando la leadership iridata con 37 punti di margine sul campione in carica Simon Laengenfelder. Negli stessi giorni però ecco che anche il gemello Lucas in MXGP compie la stessa impresa: vittoria in qualifica, trionfo in entrambe le gare e prima posizione nella generale più che consolidata. Già in Trentino i due gemelli scatenati si erano presi insieme le pole position, stavolta però c'è anche lo storico trionfo di GP! L'ultima volta era successo nel 2007 a Faenza, quando i fratelli Sebastien e Christophe Pourcel si erano presi il successo in MX1 e MX2 nello stesso giorno, il 15 luglio. Allora i gemelli Coenen avevano solamente solo nove mesi!

Herlings e due problemi già di troppo 

In soli sette giorni l'asso olandese ha dovuto fare i conti con ben due tegole tecniche. Nel GP di Germania a Teutschenthal è finito KO in Gara 1, riuscendo poi a limitare i danni in Gara 2 con un solido 2° posto, anche se alla fine è valso solo il 9° posto di GP. A Kegums è andata ancora peggio: 3° alla fine di Gara 1, assieme a Febvre stava poi cercando di insidiare Coenen saldamente al comando, quando la sua CRF450RW si è improvvisamente fermata all'uscita da una curva a sinistra, costringendolo a tornare a piedi al box per la seconda volta in due eventi consecutivi. "Non ho parole per quello che è successo negli ultimi 7 giorni" è stato il laconico pensiero di Jeffrey Herlings, affidato ad un post sui suoi canali social. Sono già tanti punti persi, con un Lucas Coenen in questo stato di forma la situazione si fa già in salita. La stagione MX è certo molto lunga, ma un doppio zero in queste prime battute, e per guaio tecnico, dopo un inizio di 2026 da incorniciare con Honda, non è d'aiuto.

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