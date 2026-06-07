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Spavento in MXGP a Kegums: Bonacorsi in ospedale, ecco come sta il pilota Ducati

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 07 giugno 2026 alle 13:56
bonacorsi-ducati-mxgp-incidente
Andrea Bonacorsi in ospedale dopo un incidente nella gara di qualifica del MXGP Lettonia: ecco come sta il pilota Ducati.
Un brutto incidente in qualifica, l'intervento, ora il recupero. È quello che è successo ad Andrea Bonacorsi, incappato in una caduta nella qualifying race del fine settimana MXGP a Kegums, in Lettonia. L'alfiere Red Bull Ducati Factory, che nella carambola ha ricevuto un colpo all'addome da una pedana, è stato portato in ospedale per accertamenti e successivamente operato: fortunatamente la situazione è stabile, non ci sono lesioni gravi interne.
Ora il 23enne bergamasco dovrà solo concentrarsi sul processo di recupero, chiaramente ancora da definirne la durata. Al sollievo per un infortunio che poteva essere anche peggiore, si contrappone però lo smacco in casa Ducati MXGP, che si ritrova ora col solo Calvin Vlaanderen nella classe regina del Mondiale Motocross, visto il precedente addio di Jeremy Seewer e ora l'infortunio di Bonacorsi. Un vero peccato, visto che quest'ultimo stava mostrando qualche piccolo progresso con la Desmo450 MX.

La nota del team Red Bull Ducati Factory MXGP 

Purtroppo, durante la sessione di qualifiche di ieri, Andrea Bonacorsi è rimasto coinvolto in una caduta. Nell'impatto, una pedana ha colpito il suo addome ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.
Andrea è stato sottoposto a un intervento chirurgico, che si è concluso con successo. Siamo sollevati nel confermare che non ci sono danni agli organi interni e che le sue condizioni sono stabili.
Desideriamo ringraziare lo staff medico per le eccellenti cure prestate e tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di supporto. Andrea ora si concentrerà sulla sua guarigione e vi terremo aggiornati sui suoi progressi.
Auguriamo ad Andrea una pronta guarigione e non vediamo l'ora di rivederlo presto in pista.

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