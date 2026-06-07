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Caos MotoGP in Ungheria, nuovo crash al via: una "spinta" verso la griglia rivoluzionata?

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 07 giugno 2026 alle 14:26
motogp-crash-gp-ungheria
Incidente multiplo al via nel GP Ungheria, cinque piloti MotoGP subito fuori. E torna attuale il problema della sicurezza in partenza.
Un altro incidente alla prima curva, stavolta al via della gara MotoGP in Ungheria. Subito KO le due Aprilia factory, Di Giannantonio, Fernandez ed Aldeguer: una frenata interna sbagliata, la RS-GP #89 di Jorge Martin che finisce fuori controllo, il botto inevitabile tutti i piloti presenti in quel momento in curva. I brividi di Barcellona sono ancora vivi, ma fortunatamente stavolta non sembrano esserci conseguenze serie per i piloti, anche se al momento Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono al Centro Medico per un controllo (si spera) precauzionale. E torna d'attualità l'idea di una griglia di partenza rivoluzionata, con file di soli due piloti invece dei tre attuali.

Partenze problematiche in MotoGP 

Ricordiamo che Jorge Martin aveva detto giusto in questi giorni di avere problemi in frenata con la Aprilia. Purtroppo ne abbiamo avuto la dimostrazione peggiore oggi... È innegabile che le attuali moto presenti in classe regina, molto potenti e con tanti componenti, dall'aerodinamica agli abbassatori, siano un po' più pericolose, soprattutto se i rettilinei del via non sono molto lunghi. Abbiamo citato l'incidente di Barcellona, con Bagnaia, Marini e Zarco coinvolti, ma negli anni gli esempi di incidenti nelle prime curve in un GP sono tanti, e non sono capitati solamente in MotoGP.
Quel round catalano però sembra aver spaventato maggiormente, tanto che MotoGP SEG e tutti i piloti hanno discusso varie soluzioni per cercare di garantire una maggiore sicurezza. Una misura che non è dispiaciuta alle squadre è appunto l'ipotesi della griglia di partenza con due piloti per fila, in stile Formula 1, per garantire una maggiore distanza tra le moto e quindi cercare di ridurre qualche rischio. Ovvio che sarà impossibile annullare qualsiasi pericolo, ma si studia un modo per evitarne alcuni. Vedremo se la griglia simil-F1 verrà approvata ed introdotta, e soprattutto se servirà al suo scopo.

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