Dramma Aprilia al via, poi Marc regola Acosta e completa un weekend perfetto in Ungheria: il pilota Ducati crede nel Mondiale.

Il Gran Premio d'Ungheria 2026 si conclude con il trionfo di Marc Marquez nella gara lunga MotoGP disputata oggi pomeriggio al Balaton Park Circuit. La scelta di montare la gomma posteriore media si è rivelata azzeccata e lo ha aiutato a conquistare la sua vittoria numero 100 nel Motomondiale. Pedro Acosta, secondo, era partito con la morbida e si era messo davanti per alcuni giri: ha cercato di rispondere colpo su colpo al rivale Ducati, però poi ha dovuto arrendersi e accontentarsi.

Bagnaia ancora sul podio, disastro Aprilia

Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, praticamente mai inquadrato durante la diretta TV: ha condotto una gara in solitaria. Il team Ducati Lenovo MotoGP può essere felice, anche perché si avvantaggia dell'incredibile incidente avvenuto al via della corsa, quando alla staccata di curva 1 Jorge Martin ha causato le cadute di Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio ( QUI i dettagli). Per Aprilia una domenica da dimenticare.

L'unica RS-GP26 arrivata al traguardo è quella di Ai Ogura, quarto davanti a un ottimo Luca Marini su Honda. A punti anche Diogo Moreira, Iker Lecuona, Jack Miller, Enea Bastianini, Brad Binder, Toprak Razgatlioglu, Diggia, Alex Rins, Franco Morbidelli e Maverick Vinales.

MotoGP Ungheria 2026: cronaca e risultati della Gara

1° GIRO/26: Marquez mantiene la prima posizione davanti ad Acosta. Martin stende Bezzecchi, Di Giannantonio, Fernandez e Aldeguer arrivando troppo forte alla prima curva.

2° GIRO: Acosta infila Marquez, i primi due hanno preso margine sugli altri. Il pilota KTM ha gomma posteriore morbida, il ducatista ha la media.

4° GIRO: Acosta, Marquez, Bagnaia, Miller, Marini, Bastianini, Moreira, Mir, Ogura, Quartararo, Razgatlioglu, Lecuona, Binder, Rins, Vinales la zona punti.

5° GIRO: Acosta ha 1"3 di vantaggio su Marquez, a sua volta davanti a Bagnaia di 1"1. Sorprendente vedere Miller quarto.

7° GIRO: Marquez ha meno di 1" di ritardo da Acosta, mentre Bagnaia è a 2" dal compagno di squadra e con oltre 2"7 di vantaggio sul gruppetto Miller-Marini-Moreira-Bastianini-Mir-Ogura-Lecuona. LONG LAP PENALTY A BASTIANINI per unsafe rejoin. Nel giro precedente era finito largo e nel cercare di rimettersi in traiettoria non ha guardato chi arrivava, provocando un contatto con Mir. L'investigazione ha portato a una penalità.

8° GIRO: Bastianini ha fatto il long lap, rientra undicesimo dietro Razgatlioglu.

9° GIRO: 7-8 decimi tra Acosta e Marquez. Bagnaia terzo solitario. Miller sempre quarto, braccato dal trio Honda Marini-Moreira-Mir.

12° GIRO: Acosta ha circa mezzo secondo di margine su Marquez. Marini è quarto dopo aver superato Miller.

14° GIRO: Marquez è attaccato ad Acosta, sembra averne di più. Marc passa, Pedro reagisce e si rimette davanti: c'è anche un contatto! Il duello si infiamma.

15° GIRO: Marquez riesce a perfezionare il sorpasso su Acosta e si prende la leadership della gara MotoGP al Balaton Park Circuit. Caduta di Mir in curva 11.

16° GIRO: Marquez ne ha di più e si prende già 1" di vantaggio su Acosta. Bagnaia a 4"5 dal pilota KTM e con 6" di margine su Marini, che ha dietro Miller, Ogura, Moreira, Lecuona, Binder e Razgatlioglu.

17° GIRO: Ogura infila Miller, diventa quinto.

21° GIRO: Marquez ha 1"7 su Acosta e cerca di gestire. Bagnaia, Marini, Ogura, Moreira, Miller, Lecuona, Binder e Bastianini completano la top 10.

23° GIRO: oltre i 2" il vantaggio di Marc su Pedro, che ormai si deve arrendere. Quartararo rientra al box, mentre Diggia è in zona punti dopo essere rientrato in gara.

25° GIRO: Ogura supera Marini, è quarto.

26° GIRO (ULTIMO): Marc Marquez trionfa al Balaton Park Circuit, 100 vittorie nel Motomondiale! Acosta e Bagnaia sul podio.

Ordine di arrivo e classifica finale al Balaton Park Circuit

MotoGP Ungheria 2026, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale a Balaton Park

La griglia di partenza

1) Marc Marquez

2) Pedro Acosta

3) Fermin Aldeguer

4) Fabio Di Giannantonio

5) Pecco Bagnaia

6) Marco Bezzecchi

7) Raul Fernandez

8) Jorge Martin

9) Luca Marini

10) Ai Ogura

11) Diogo Moreira

12) Jack Miller

13) Joan Mir

14) Enea Bastianini

15) Fabio Quartararo

16) Iker Lecuona

17) Brad Binder

18) Toprak Razgatlioglu

19) Franco Morbidelli

20) Alex Rins

21) Maverick Vinales

22) Cal Crutchlow